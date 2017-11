Cómo ver USA vs. Portugal en vivo amistoso FIFA

Este martes 14 de Noviembre juegan Estados Unidos y Portugal en vivo en el Estadio Dr. Magalhaes Pessoa, partido correspondiente a la jornada de amistosos de la FIFA, y que será transmitido EN VIVO por Univisión Deportes Network.

El Team USA viene de perder frente a la selección de Trinidad y Tobago por la eliminatoria de la CONCACAF; además, de quedar por fuera de la cita mundialista. Por otra parte, el seleccionado de Portugal, viene de ganar y golear en su primer partido de preparación al mundial a la selección de Arabia Saudita.



Los canales de televisión en los que podrá disfrutar el encuentro entre Estados Unidos y Portugal en vivo se puede seguir por Unimás, y el minuto a minuto a travé de Univisión Deportes .

Como complemento de la fecha de la jornada de amistosos, se encuentran estos encuentros:

Martes 14 de Noviembre:

Rusia vs. España

Rumania vs. Holanda

Hungría vs. Costa Rica

Gales vs. Panamá

Bélgica vs. Japón

Austria vs. Uruguay

Alemania vs. Francia

Inglaterra vs. Brasil