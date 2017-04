El exportero Faryd Mondragón fue víctima de asalto en Bogotá

El exportero internacional colombiano Faryd Mondragón fue atracado por un hombre que, revólver en mano, lo despojó de un reloj de pulsera mientras visitaba una tienda de deportes en el norte de Bogotá.

"Me dijo directamente: dame el reloj o te disparo. Yo no entendía muy bien, porque la verdad es primera vez que me pasa", declaró hoy el ahora comentarista de fútbol a noticias RCN Televisión.



Mondragón agregó que cuando el atracador salió de la tienda vio que había tres motos fuera esperándolo y que el sujeto "le pasó el reloj a una moto y arrancaron".

El deportista expresó su preocupación por la inseguridad en Bogotá, al advertir que "si esto pasa en la zona más prestigiosa y segura de la capital, imagínese a la pobre gente que no tiene la oportunidad de expresar (...) todo lo que le pasa en el día a día".



Mondragón participó en la transmisión del partido de la Liga de Campeones entre el Mónaco y el Borussia Dortmund para el canal RCN.

El Turco, como se le conocía cuando era futbolista, jugó con la selección colombiana los mundiales de Estados Unidos en 1994, de Francia en 1998 y de Brasil en 2014.



Mondragón militó en equipos de Colombia, Argentina, España (Real Zaragoza), Francia, Turquía, Alemania y Estados Unidos.

En agosto de 2015, el uruguayo Alexis Viera, exarquero del club colombiano América de Cali, fue herido en un atraco que por poco lo deja sin movilidad en el cuerpo.

A comienzos de este mes, también en Cali, la esposa de Viera, Andrea Fabiana Espell, también fue víctima de un asalto callejero.