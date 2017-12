‘Chucky’ Lozano brilla nuevamente en el triunfo del PSV ante el Sparta Rotterdam

Domingo 26 de noviembre - 8:30 a.m. CT / Excelsior Vs. PSV: aunque no marcó en la última jornada, Hirving 'Chucky' Lozano, las estadísticas del delantero siguen siendo impresionantes: nueve goles en 10 partidos jugados de la Eredivisie. OLAF KRAAK/AFP/Getty Images