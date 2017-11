Chivas se burló de Atlas por su eliminación y explotó la polémica, interna y externa

Monterrey se encargó de lapidar al Atlas en los cuartos de final de la Liga MX tras propinarle una goleada histórica de 6-2 en el marcador global. Por su parte, el Rebaño Sagrado publicó un tuit dedicado al equipo de Rayados donde lo felicitan por su pase a semifinales, pero el objetivo es resaltar la forma en la cuál eliminaron a los Zorros.





A uno de los que no le gusto el mensaje fue al capitán del Rebaño, Carlos Salcido, quien trató de idiota a quien escribió el tuit.







Al respecto, el CEO del Guadalajara, José Luis Higuera, aclaró que él no tuvo nada que ver en el mensaje. Además, Higuera manifestó que no le veía nada de malo al texto e incluso hizo una encuesta para ver si encontrban agresivo el mensaje.



Finalmente, Higuera respondió algunos tuits que le enviaron, incluyendo el de @SanCadilla, que fue vetado justamemnte por un mensaje burlándose de Matías Almeyda.







Chivas, recientemente ganó el primer título de la Liga MX femenil pero no se quedaron con las manos vacías. Mientras tanto, el Atlas no pudo ganar nada en este semestre y ahora tomarán vacaciones para pensar en el torneo Clausura 2018. Si algo queda claro, es que aún cuando no se enfrenten, la rivalidad que mantienen Rojiblancos y Rojinegros siempre está presente.