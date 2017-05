China investiga el incidente de Hulk y disculpa a Lavezzi

Huyeron de la tentación: figuras del fútbol mundial que dijeron 'no' a China Huyeron a la tentación: figuras del fútbol mundial que dijeron 'no' a China

Has Visto

Danilo es uno de los duramente criticados por la hinchada de Real Madrid, pero el jugador le ha puesto la cara a la situación para demostrar su capacidad, por lo que prefiere no dejarse tentar de China.

Danilo es uno de los duramente criticados por la hinchada de Real Madrid, pero el jugador le ha puesto la cara a la situación para demostrar su capacidad, por lo que prefiere no dejarse tentar de China. Univision

Aunque Rodríguez no está entre los titulares de Zinedine Zidane, el colombiano quiere luchar por un puesto entre los 11 en cancha.

Aunque Rodríguez no está entre los titulares de Zinedine Zidane, el colombiano quiere luchar por un puesto entre los 11 en cancha. Univision

El colombiano Miguel Borja fue tentado por una alta cifra para estar en el fútbol de China, pero el declarado 'Mejor jugador de América' prefirió no aceptar la oferta.

El colombiano Miguel Borja fue tentado por una alta cifra para estar en el fútbol de China, pero el declarado 'Mejor jugador de América' prefirió no aceptar la oferta. Univision

El italiano Antonio Cassano declinó las ofertas del fútbol chino y advirtió que a pesar de su vetranía estar en la liga de ese país no está en sus planes.

El italiano Antonio Cassano declinó las ofertas del fútbol chino y advirtió que a pesar de su vetranía estar en la liga de ese país no está en sus planes. Univision

Zlatan Ibrahimovic no solo rechazó las ofertas de China sino que critió a los futbolistas que deciden partir hacia el balompie de ese país.

Zlatan Ibrahimovic no solo rechazó las ofertas de China sino que critió a los futbolistas que deciden partir hacia el balompie de ese país. Univision

Cristiano Ronaldo fue otras de las superestrellas que recibió una multimillonaria oferta para partir a China, pero el atacante de Real Madrid no dudó por un segundo en quedarse en España.

Cristiano Ronaldo fue otras de las superestrellas que recibió una multimillonaria oferta para partir a China, pero el atacante de Real Madrid no dudó por un segundo en quedarse en España. Univision

El colombiano Falcao García también fue tentado por el fútbol de China, que le ofrecía ser uno de los mejores pagados del mundo. No obstante, el goleador prefirió seguir en Mónaco.

El colombiano Falcao García también fue tentado por el fútbol de China, que le ofrecía ser uno de los mejores pagados del mundo. No obstante, el goleador prefirió seguir en Mónaco. Univision

Un supuesto altercado del delantero brasileño Hulk con un miembro de un club rival está siendo investigado, anunciaron las autoridade del fútbol chino, que por otra parte descartaron cualquier "intención maliciosa" en un gesto del argentino Ezequiel Lavezzi, que imitaba los ojos rasgados.

Ambos jugadores latinoamericanos, que se encuentran entre las estrellas mejor pagadas de la rica Súper Liga china, se han visto envueltos en polémicas racistas en las últimas semanas.

La Asociación China de Fútbol declaró que el viernes, su comité disciplinario mantuvo una audiencia con Hulk, que juega en el Shanghai SIPG, y el entrenador asistente del Guizhou Zhicheng.



Grandes jugadores a nivel mundial que han llegado al fútbol de China El argentino Carlos Tevez jugará en el Shangai Shenua de China y será con 40 millones de dólares por cada temporada el jugador mejor pagado del mundo. Recibirá 110 mil dólares por día. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Renato Augusto, que es tenido en cuenta con la Selección de Brasil, pasó del Corinthians al Beijing Guoan en China. Es un jugador que puede jugar en varias posiciones del campo en ataque. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir El jugador de Mali Mohamed Sissoko ya hace parte del Shanghai Shenhua, tras pasar del Levante. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Ramires pasó del Chelsea al Jiangsu Hsien County por 33 millones de euros. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir El colombiano Fredy Guarín, que tuvo un buen paso por el Inter de Milán, decició pasar al Shanghai Shenhua por 15 millones de euros. Allí está con su compatriota Giovani Moreno. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir El delantero Demba Ba, exjugador del Chelsea, tuvo una temporada brillante en Besiktas con 22 goles en 29 partidos, con lo que llegó al poderoso Shanghai Shenhua en China. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El brisileño Paulinho recibe cerca de 14 millones de temporada en el Guangzhou Evergrande, donde jugo Mundial de Clubes desde su llegada al club en 2015 con 26 años. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir El brasileño Luis Fabiano llegó al Tianjin Jian Zong tras su paso por Sao Paulo, donde fue semifinalista de Suramericana. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir El argentino pasó al Hebei China Fortune con un salario anual de 15 millones de euros. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El australiano Tim Cahill, ex defensa central del Chelsea, hizo parte del poderoso Shanghai Shenhua a sus 36 años. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir El marfileño Gervinho, exgoleador en Roma, llegó al Hebei Chine Fortune por 18 millones de euros. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Asamoha Gyan, figura del equipo de Ghana, llegó a sus 30 años al Shanghai East Asia. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El colombiano Jackson Martínez llegó al Guangzhou Evergrande de China por 42 millones de euros, tras su fallido paso por el Atlético de Madrid. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Martínez, que salió campeón con Guangzhou Evergrande, ha tenido una temporada irregular, tras lesiones y sequía goleadora. El colombiano es prueba de que el dinero sin fútbol es puro cuento chino. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir

La audiencia se produjo después de que el entonces entrenador del equipo Guizhou Zhicheng, Li Bing, acusara al brasileño de golpear a su asistente, Yu Ming, al término del primer tiempo del partido que el shanghai SIPG ganó 3-0 hace un mes.

Días después del incidente de Hulk, la Súper Liga china tuvo que hacer frente a otra polémica debido a las fotografías del internacional argentino Lavezzi, jugador del Hebei China Fortune, en las que se lo veía sonriendo e imitando los ojos rasgados.

La pose de Lavezzi ha causado indignación en las redes sociales chinas.



Twitter

El Hebei China Fortune, por su parte, dijo que las fotografías para el lanzamiento promocional de Lavezzi estaban destinadas a mostra una veta "alegre" y "cómica".

No obstante, el club admitió que no había sido suficientemente cuidadoso con este asunto y que "saca una lección" de todo esto, para que no vuelva a ocurrirle en el futuro.