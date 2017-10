'Chicharito' Hernández: "Mi carrera me ha costado uno y la mitad del otro"

Javier Hernández contestó una serie de preguntas que la afición le hizo vía Twitter. Leyó los mensajes de la red social y los contestó en un video publicado en la página oficial de su equipo el West Ham.

El propio club se encargó de destacar que la charla se hizo antes del 19 de septiembre y que por respeto al pueblo mexicano, se publicó hasta ahora. Por lo mismo, también aclara, no se incluyo ninguna pregunta al respecto.



Luego de iniciar con un simpático mensaje en el que le hicieron llegar la foto de un 'altar' puesto en su honra con frijoles, chícharos y fotos de sus exequipos (Chivas, Manchester, Real Madrid, Bayern Leverkusen y del propio West Ham) aseguró que le gustó 'mucho' el detalle.

A continuación, le hicieron la recomendación de quedarse un par de horas extras después del entrenamiento a práticar sus remates al arco y ahí se extendió en su respuesta.



“Es lo que trato de hacer siempre. Gracias a Dios tengo de los mejores promedios en la Premier (League) en toda la historia. Soy el máximo goleador en la historia de mi selección. He fallado, claro que sí porque no existe el jugador, no lo he conocido todavía, uno que casi casi es Messi, pero no conozco a ningún perfecto”, dijo

Y añadió: “que fallamos todos, sí, y que metemos todos sí, pero gracias a Dios yo creo que meto más de las que fallo porque si no, no tendría la dicha de tener esta carrera que he obtenido gracias a Dios que me ha costado uno y la mitad del otro, como decimos en México”.

Finalmente, tras que se le invitará a regresar a México para jugar con Veracruz, 'Chicharito' fue claro en su respuesta.



“Si tendría pensado regresar a México mi primera opción sería tratar de volver a conquistar el amor de mi vida, que es Chivas”, sentenció.