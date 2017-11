‘Chicharito’ Hernández estará de baja entre dos y tres semanas con el West Ham

Crystal Palace Vs. West Ham / Sábado 28 de octubre - 10:00 a.m. ET/9:00 a.m.CT/7:00 a.m. PT: los Hammers, con Javier 'Chicharito' Hernández, deben reponerse de la goleada que les propinó el Brighton en la fecha pasada. El mexicano quiere reencontrarse con el gol luego de tres juegos de sequía. GLYN KIRK/AFP/Getty Images