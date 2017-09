‘Chicharito’ Hernández actúa como el líder del West Ham: “Podemos ser consistentes”

Viernes 15 de septiembre - 3:45 p.m.ET/1:45 p.m.CT/10:45 a.m.PT: los Rangers de Glasgow visitan al Partick Thistle en la jornada 6 del Premiership. Carlos Gullit Peña llega de marcar su primer gol en Escocia, mientras que Eduardo Herrera no ha sido tenido en cuenta, lo suficiente, en la Liga. Foto: David Young/Action Plus via Getty Images | Univision

