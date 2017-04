Mateus Gonçalves reveló ‘malos tratos’ de Sergio Bueno al correrlo de Jaguares

El jugador de Jaguares de Chiapas, Mateus Gonçalves, fue separado del equipo por el estratega Sergio Bueno. De acuerdo al futbolista su sanción se debe a que no asistió a una firma de autógrafos y esto despertó la molestia del entrenador.

“Yo no estaba citado para la firma, yo estaba con mi pie lastimado y estaba con terapia temprano y en la tarde. En 20 minutos llegó Sergio a la terapia y me dice: ‘mira, pinche pendejo de mierda, quién piensas que eres, acá mando yo, tú tienes que ir a la firma’. Le contesto: ‘mi nombre no está en la lista, yo no estoy listado’. Contesta: ‘A mí me vale verga, tú tienes que ir, acá mando yo. Agarra tus cositas, estás separado del equipo y no te quiero ver más acá’”, declaró el jugador al portal mediotiempo.



Por el momento el futbolista asegura que está buscando entablar comunicación con su directiva sin que hasta el momento exista respuesta alguna. Jaguares de Chiapas no se ha manifestado sobre la situación.