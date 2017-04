El Celta está enamorado de los mexicanos, desearía tener 10 o 12 'aztecas' en su plantilla

El presidente del club español Celta de Vigo, Carlos Mouriño, aseguró que no solamente se encuentra interesado en los servicios de Hirving Lozano, afirmó que le interesa otro jugador de la escuadra hidalguense y de ser posible ficharía a diez o doce futbolistas mexicanos.



“Si a mí me dejaran elegir en México, habría 10 o 12 jugadores que me traería sin pensarlo mucho. Hay varios que me gustan de equipos diferentes, incluso del Pachuca hay alguno más que me gusta mucho, pero eso ya es de los informes que nos pasan los técnicos y lo vamos puliendo”, declaró a ESPN Digital el presidente del Celta.



Celta de Vigo cuenta con una escuela de fútbol en Guadalajara y está en desarrollo una más en Campeche, la finalidad de las ‘escuelitas’ es consolidar elementos que en un futuro pudieran llegar al fútbol español y jugar con el primer equipo de la Liga española.