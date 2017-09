Cavani niega problemas con Neymar: "Son cosas del fútbol"

El futbolista uruguayo Edinson Cavani rechazó tener problemas con su compañero brasileño Neymar, con quien discutió el domingo en el partido del París Saint-Germain contra Lyon, y consideró que son cosas normales en el fútbol, informó la prensa de Uruguay.

Las dos estrellas del fútbol mantuvieron el domingo dos desencuentros por tirar un penal y tras una falta a favor en el triunfo del PSG por 2-0 ante el Lyon, lo que ha sido visto como una primera señal de una guerra de egos entre los sudamericanos.

"Esas son cosas que las crean. No sé por qué crean todas esas historias. La verdad creo que a veces son cuestiones normales, cosas que pasan en el fútbol", dijo el futbolista al programa uruguayo Gol de Medianoche de Radio Universal.

"Es una historia que me he enterado ahora hablando con mi hermano de que la gente habla de que Cavani no deja patear los penales o que hay un problema con Neymar. La verdad que no hay problema ninguno", señaló.



"Él (Neymar) recién llegó, seguramente se irá haciendo conocer cada vez más, nosotros, como siempre dije desde el primer momento, tenemos toda la positividad y la disposición para que se pueda adaptar de la mejor manera. Creo que se ha demostrado porque se siente y se ve que se está adaptando rápidamente", añadió Cavani al hablar sobre la reciente llegada del brasileño al PSG.

Neymar es el fichaje más caro de la historia tras pagar 222 millones al Barcelona.

El domingo durante el partido contra Lyon en el Parque de los Príncipes, Cavani, goleador implacable y encargado de tirar los penales, rechazó cederle el balón a Neymar cuando en el minuto 78, Kylian Mbappé obtuvo un penal.



Quizás perturbado por el intercambio verbal con su compañero, se topó con el arquero del Lyon Anthony Lopes, autor de una gran parada.



Pero no fue el primer roce que los sudamericanos tuvieron el domingo. En el minuto 57, en una falta a favor del PSG, el brasileño Dani Alves escondió el balón a Cavani y se lo entregó por detrás de la espalda a Neymar, para que fuera él quien lanzara el golpe franco, ante las protestas del uruguayo.

Cavani, que llegó en 2003 al PSG, terminó la pasada temporada con 49 goles en 50 partidos contando todas las competiciones.