Carlos Fierro se despide de Chivas

Quiero aprovechar este espacio para agradecerle al club por todo lo que me ayudaron para cumplir mi sueño de ser futbolista profesional y luego haber alcanzado el gran anhelo de ser Campeón de Liga con el equipo de mis amores, cada partido que disputé con la camiseta de Chivas di el máximo con tal de que el equipo triunfara y por ello agradezco a todos los que colaboraron en el camino. Hoy mi etapa aquí concluye, pero me voy con la frente en alto y con la seguridad de que luché con toda mi fuerza para hacer del Rebaño el mejor equipo del país. Le agradezco a la afición su permanente apoyo y créanme que los llevaré a todos siempre en el corazón, también quiero agradecer a Matias Almeyda por la gran confianza que me brindo y lo que me ayudo a crecer como jugador, un entrenador que jamás olvidaré GRACIAS! #GRACIASCHIVAS

