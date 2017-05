Campeón del fútbol de la India amenaza con "huelga de hambre hasta morir" si lo envían a segunda división

En el fútbol de la India se ha desatado una polémica debido a la propuesta de reestructuración en el balompié de ese país.

Actualmente existen dos ligas de 'primera división', la I-League -reconocida por la FIFA- y la Indian Super League (ISL) -reconocida por la federación local y con mayor apoyo económico-. Esta semana, el Aizawl FC se coronó campeón de la I-League por primera vez en sus 33 años de historia, y en el primero del noreste de la India en ganar la liga, en lo que muchos consideran un 'cuento de hadas' al mejor estilo de Leicester City.

A pesar de ganar el título, Aizawl podría jugar la próxima temporada en la segunda división, ante lo cual el club ha declarado que si no les dejan defender su título, levantarán una "huelga de hambre hasta morir".



En noviembre se espera que la federación de fútbol de la India (AIFF) presente un nuevo formato de liga, en el cual tres equipos de la I-League se unirán a la ISL, que actualmente cuenta con ocho clubes. De esta manera, la ISL se considerará como la única primera división del país.

Según los reportes preliminares, el Aizawl no hace parte de esos tres equipos que llegarían a la ISL.

"Aunque el Aizawl FC no juegue en la primera división del país, no significa que el camino termina para ellos", dijo el secretario general de la AIFF, Kushai Das a la agencia DNA. "Todavía pueden jugar en la segunda división y continuar creciendo desde ahí. También tendremos los partidos de la segunda división en televisión, así que no tienen que sufrir si no son parte de la liga".



Por otro lado, el club contestó al secretario general y aseguró que lucharán por lo que merecen.



"Aizawl FC ha enviado su protesta formal ante la AIFF para continuar jugando en la primera división ante la propuesta de unificar la existente liga con la ISL", lee un comunicado del club enviado por su cuenta de Twitter. "Si no se recibe ninguna respuesta positiva de parte de la AIFF, el club se dirigirá ante el Ministro Central de Deportes, el Primer Ministro de la India y el presidente de la AFC (Confederación Asiática de Fútbol).



"Si todo lo anterior falla, el club no tendrá otro remedio que protestar mundialmente, con demostraciones formales en las oficinas de la AFC y la FIFA, nos ubicaremos en frente de las oficinas de la AIFF para una huelga de hambre masiva hasta morir".



Por su parte, el presidente del club, Robert Royte, aseguró que "siendo los campeones de la primera división del país, y ser enviado a una segunda división, naturalmente despertará protestas de todo tipo. Cualquier cosa puede pasar".