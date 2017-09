Carlos Salcedo solo tuvo 45’ minutos en derrota del Eintracht Frankfurt

El exjugador de Chivas, Carlos Salcedo no pudo tener más allá de 45’ minutos en el duelo en el que el Eintracht perdió por marcador de 2-1 en la Bundesliga. El juego anterior el mexicano habìa recibido buenas críticas y apareció entre los once de confianza de ‘Las Águilas’, sin embargo, el tècnico Niko Kovak no se convenció de la actuación del mexicano y lo sustituyó para la parte complementaria.



Salcedo viene saliendo de una serie de lesiones sufridas con la Selección Mexicana y de a poco se encuentra recuperando su nivel, que por el momento parece no ser el que desea el técnico croata del Eintracht Frankfurt.

El próximo juego de Salcedo y su equipo será como visitante ante el Koln en duelo de la fecha 5 de la Bundesliga.