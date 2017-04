Adrián Goransch quiere ser como ‘Chicharito’ y Marco Fabián

Adrián Goransch, juvenil mexicano del VfL Wolfsburg saltó a la fama hace unos días cuando el portal de la Bundesliga en español dio a conocer su historia.

Nació en Puebla hace 19 años. Es hijo de padre alemán y madre mexicana, y espera muy pronto debutar en la máxima categoría del fútbol alemán, pero poco más se sabía.

El chico ahora ha asegurado que sigue a México en los Mundiales y que siempre ha sentido a ese país como su segunda casa.



“Siempre por los Mundiales y las Copas que ha jugado México siempre las seguí e iba con Alemania y también con México, y cuando jugaron entre ambos, seguí más a México por la simpatía que tenía y porque llegar a México sabía que tenía mi segunda casa.

“No soy cien por ciento alemán porque tengo mis raíces mexicanas y eso me gusta mucho”, aseguró en declaraciones hechas a ESPN y recogidas por el portal en español de la Bundesliga.

También tiene equipo y jugador favorito en tierra azteca.

“De niño le iba a Pumas. Siempre me gustó el escudo o algo tenían que me gustó. De jugadores me encanta Giovani dos Santos por sus jugadas que hace y por el gol que le hizo a Estados Unidos”, añadió.



Y claro sobre su futuro, lo tiene muy claro. Aún le falta mucho por crecer, pero tiene en mente a Javier Hernández (Bayer Leverkusen) y Marco Fabián (Eintracht Frankfurt) como sus referentes.

“Falta todavía un camino muy largo para llegar al nivel de estos dos jugadores (Hernández y Fabián), pero voy a trabajar mucho para lograr esto, porque es un camino largo”, finalizó.