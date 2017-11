Bélgica

El técnico de Bélgica no menosprecia a México: "Me gusta mucho lo que hacen en la cancha"

Los cuestionamientos de la prensa al técnico de Bélgica, Roberto Martínez, sobre si no está decepcionado por enfrentar a Japón y a México en la próxima fecha FIFA, mientras que Inglaterra enfrentará a Brasil y a Alemania, no causaron molestia alguna en el estratega español, por el contrario, se mostró satisfecho por enfrentar a rivales distintas a los de su confederación.



“Creo que no juegas contra un nombre, juegas contra un equipo, no es lo mismo enfrentarlos en un amistoso que en una competencia oficial. Par nosotros enfrentar a equipos de diferentes confederaciones es muy importante y es muy útil para nosotros. A mí me gusta mucho lo que México hace en la cancha, su entregando es muy inteligente y puede jugar en distintos sistemas y me dará mucho gusto enfrentarlos porque nos van a dar mucha información”, declaró Martínez en conferencia de prensa.



Bélgica llamó a sus mejores hombres para enfrentarse a los aztecas, recibirá a México el próximo 10 de noviembre en el estadio Rey Balduino.