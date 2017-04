'Chicharito' está descartado para enfrentar al Bayern Múnich

Los fanáticos de ‘Chicharito’ deberán esperar para ver al mexicano en acción con el Bayer Leverkusen, el técnico de las ‘aspirinas’, Tayfun Korkut, informó que Javier Hernández aún no está listo para aparecer en la alineación del equipo debido a los problemas músculares que padece.

Antes de uno de los duelos más importantes de la campaña, en el que Bayer se medirá al Bayern Munich, Korkut no contará con Hernández, pero podría tener a su disposición a Karim Bellarabi.



Korkut considera que el desgaste vivido por el Bayern Múnich a media semana no influirá en el desempeño del equipo rojo ante su escuadra: "El juego ante Real Madrid tendrá poco impacto. Bayern Múnich es un gran equipo y competirán en el BayArena".

Bayer Leverkusen y Bayern Múnich se enfrentarán este sábado en el Bay Arena a las 11:30 am CT/9:30 am PT/ 12:30 pm ET.