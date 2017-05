Barcelona

Tribunal supremo confirmó sentencia a Messi de 21 meses de prisión

A pesar de la pena por delito fiscal, el futbolista no pisará la cárcel al tener una pena menor a dos años de cárcel.

El Supremo ha confirmado la condena a 21 meses de cárcel por delito fiscal que la Audiencia de Barcelona impuso al futbolista del F.C.Barcelona Lionel Messi, al igual que la impuesta a su padre -la misma duración-, que también mantiene el alto tribunal.



El fraude fiscal, una moda de mal gusto entre los futbolistas Las grandes sumas de dinero que reciben los futbolistas en el viejo continente parecen no ser suficientes para ellos, que en ocasiones han decidido ocultarlas para no presentarlas ante el fisco. El caso de Lionel Messi, uno de los más sonados, se dio entre el 2006 y 2009. El jugador y su padre defraudaron a la Hacienda Pública de España en 4,1 millones de euros por intermedio de un entramado societario. Recientemente fue condenado a 21 meses de cárcel, pero por ser una pena menor a 2 años es excarcelable, así que no pisará una celda. 150 millones de euros sería el monto que habría desviado Cristiano Ronaldo en el 2011, producto de sus derechos de imagen, a través de sociedades irlandesas que operaban en paraísos fiscales. El colombiano Falcao Garcia tampoco se salva. Un fiscal en Madrid lo acusó de desviar 5,6 millones de euros entre 2012 y 2013 cuando jugaba para el Atlético de Madrid. Los dineros serían de pagos del club, así como de la Selección Colombia. El mismo fiscal acusa a Fabio Coentrao del mismo delito entre 2012 y 2014, desviando un total de 1,29 millones de euros. El fisco italiano le pedía a Diego Armando Maradona 40 millones de euros por evasión de impuestos en su época del Napoli. Sin embargo, su abogado logró en 2015 anular los cargos y el 'Pelusa' salió bien librado de ese escándalo. Football Leaks tiene entre sus implicados en casos de fraude fiscal al croata Luka Modric. Aunque no se conoce la cifra de millones de euros, se dice que el jugador del Real Madrid desvió dineros de su publicidad a Luxemburgo. La misma historia vive Pepe, quien también salió en los cables filtrados por Football Leaks. Sin embargo, el jugador emitió un comunicado para limpiar su nombre ante el rumor en el que demostraba su cumplimiento en las obligaciones fiscales. La 'jugada' de Javier Mascherano se dio entre el 2011 y 2012 cuando decidió cederle sus derechos de imagen a empresas fuera de España. Se declaró culpable y tuvo que pagar los 1,5 millones de euros que evadió más 200.000 euros de multa. A Iker Casillas se le obligó pagar 2 millones de euros en sus últimos años con el Real Madrid. No fue el único, Xabi Alonso y David Villa también fueron investigados. El portero pudo salir bien librado a través de una consiliación. Neymar habría defraudado a la Hacienda en 9,3 millones de euros al momento de su traspaso. Sin embargo, en su caso cayeron presidentes del Barcelona y el propio equipo admitió haber evadido dinero entre el 2011 y 2013 pagado 5 millones de euros tras llegar a un acuerdo con ellos. Entre 2012 y 2013 el chileno Alexis Sánchez habría desviado cerca de un millón de euros cuando jugaba con el Barcelona. A inicios de este 2017 aceptó los cargos y pagó lo correspondiente. El brasileño Adriano Correia defraudó al fisco español con 646.000 euros correspondientes a derechos de imagen que habría dejado en manos de un entramado empresarial que tenía sede en Portugal. El camerunés Samuel Eto'o dafraudó en 3,8 millones de euros a Hacienda entre el año 2006 y el año 2009 al mentir en que había cedido sus derechos de imagen para reducir fraudulentamente su tributación. De 1997 a 1999 el portugués Luis Figo habría defraudado a la Hacienda en 2,4 millones de euros. Sin embargo, tras varias reclamaciones se solucionó a su favor el problema fiscal. El brasileño Romario, crack en los años 90, fue condenado a 2 años y medio de trabajos de interés general y a una multa de 151.000 euros por fraude fiscal. Uli Hoeness, presidente del Bayern Múnich y exfutbolista de Alemania, cumplió 21 meses de casa por cárcel por haber defraudado en 28,5 millones de euros al fisco alemán a través de los beneficios que daba Suiza en los años 2000. A raíz de esto dejó su cargo, pero al finalizar su condena lo retomó.

Los matices de la sentencia aún no han sido divulgados, pero en cualquier caso la pena no implicará el ingreso de los Messi en prisión con casi total seguridad, ya que habitualmente el internamiento en la cárcel, cuando se trata de condenas inferiores a los dos años, es suspendido por parte del tribunal que firma la sentencia mientras no se incurra en otros delitos.



Ahora bien, la última palabra al respecto será de la Audiencia de Barcelona, el tribunal firmante de la sentencia que ha confirmado el Suprem