Piqué responde a los cánticos de campeón del Real Madrid

El zaguero del Barcelona Gerard Piqué volvió a ser tema en redes sociales y medios de comunicación, aunque no fue por sus declaraciones o comentarios. Ahora fue digamos que la “víctima” en los festejos del Real Madrid tras coronarse campeón de La Liga.

Durante los festejos merengues en la Fuente de las Cibeles un jugador impulsó el grito de “Piqué cabrón, saluda al campeón”, Dani Carvajal fue el encargado de coordinar el cántico con la afición que se encontraba en el lugar.

El video y burla dio la vuelta al mundo en las redes sociales y medios de comunicación, y es que el defensor catalán ha tenido cruces y burlas en contra de los madridistas desde hace tiempo, de ahí que el lateral blanco aprovechara la ocasión para burlarse de Gerard.



Días después del festejo el defensor español habló sobre el suceso y la agresión verbal, la cual minimizó un poco. Piqué alcanzó a hablar con Mediaset España antes de ingresar a los entrenamientos en su club y dijo lo siguiente del tema:

"No pasa nada, no pasa nada, de verdad... ¿Si me ha molestado? Que ya he hablado con él (se entiende que se refiere a Dani Carvajal) y no pasa nada, es normal, están contentos. ¿Si me tienen que pedir perdón? Para nada...”.

Al final el azulgrana entendió que esto es parte del fútbol y como en algunas ocasiones él se ha burlado de los rivales (en especial del Madrid) ahora le tocó aguantarse como los hombres.