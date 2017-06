Barcelona

Jordi Alba: “Me irá mejor sin Luis Enrique en el Barcelona”

Jordi Alba rompió la línea de halagos y buenos deseos tras la salida de Luis Enrique del banquillo del Barcelona al declarar que espera que con la llegada del nuevo estratega le vaya mejor y así lo consideró.

“Espero que me vaya mejor pero seguro que mejor que con Luis Enrique me irá. No he tenido los minutos que quería y… Bueno solo creo que me irá mejor”.



Barcelona se coronó campeón de la Copa del Rey en el cierre de su temporada Barcelona se vistió de campeón en la Copa del Rey en un título que salva al equipo catalán de no irse en blanco esta temporada. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Barcelona derrotó 3-1 al Alavés y se coronó campeón de la Copa del Rey en el último partido disputado en el estadio Vicente Calderón. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir El rey Felipe de España estuvo presente en la final del tradicional certamen. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Este fue el último partido de Luis Enrique como técnico del Barcelona, luego de que anunció su renuncia. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir A los 11 minutos, el argentino Javier Mascherano resultó lesionado y salió del partido, reemplazado por André Gómes. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir El primer gol del partido llegó al minuto 30 en un remate de Lionel Messi. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Messi demostró de nuevo por qué es el gran líder del Barcelona en una exhibición de talento. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Tres minutos después, el aminuto 33 del primer tiempo, Theo Hernández logró la igualdad para el Alavés. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Al minuto 45, Neymar puso el 2-1 a favor del Barcelona tras un pase de André Gómes. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Antes de finalizar el primer tiempo, Francisco Alcácer puso el 3-1 a favor de Barcelona. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir El tercer tanto fue un gran respiro para el Barcelona que se fue con esa tranquilidad al descanso. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir En el segundo tiempo, Barcelona se dedicó a manejar con calma el juego y evitar los ataques de su rival con posesión de balón. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Al final del partido empezó la celebración de los jugadores por su victoria en el último juego disputado en el estadio Vicente Calderón. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Luis Enrique se mostró agradecido por el esfuerzo de sus jugadores en la cancha. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir El rey Felipe de España entregó el trofeo de campeón a Andrés Iniesta. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Este fue el último trofeo que levantó Luis Enrique como técnico del Barcelona en esta etapa. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Barcelona vivió su alegría en la Copa del Rey luego de una dura temporada en la que perdió la Liga de España y la Champions League. Sin embargo, ahora pudo celebrar. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir

El lateral ex del Valencia dejó claro que no tenía una mala relación con Luis Enrique, calmando los posibles rumores de conflictos entre ellos: “Entre él y yo no pasó nada; ni nos peleamos ni discutimos. Él tenía su decisión, sus ideas, y ya está. Solo espero

que ahora me vaya mejor”.

Sobre la llegada de Valverde al conjunto culé, Alba tiene la expectativa que tendrá una mejoría en minutos jugados y en ser considerado por el ex director del Bilbao.



¿Sorpresa? Lavolpe fue elegido entre los 50 mejores entrenadores del mundo Como es lógico, entrenadores de la talla de Pep Guardiola, Zinedine Zidane, Carlo Ancelotti y Antonio Conte, que dirigen a equipos top de Europa, ocupan puestos de privilegio. Sin embargo, para los franceses se coló el argentino de larga experiencia en México, con el 'Tri' y el popular Boca Juniors. Foto: AP/Mexsport | Univision 0 Compartir 1. Josep Guardiola (España - Manchester City) Foto: AP | Univision 0 Compartir 2. Antonio Conte (Italia - Chelsea) Foto: AP | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en 3. Diego Simeone (Argentina - Atlético de Madrid) Foto: AP | Univision 0 Compartir 4. Carletto Ancelotti (Italia - Bayern Múnich) Foto: AP | Univision 0 Compartir 5. José Mourinho (Portugal - Manchester United) Foto: AP | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en 6. Massimiliano Allegri (Italia - Juventus) Foto: AP | Univision 0 Compartir 7. Joachim Löw (Alemania - Selección de Alemania) Foto: AP | Univision 0 Compartir 8. Zinedine Zidane (Francia - Real Madrid) Foto: AP | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en 9. Leonardo Jardim (Venezuela/Portugal - Mónaco) Foto: AP | Univision 0 Compartir 10. Jürgen Klopp (Alemania - Liverpool) Foto: AP | Univision 0 Compartir 11. Didier Deschamps (Francia - Selección de Francia) Foto: AP | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en 12. Mauricio Pochettino (Argentina - Tottenham Hotspur) Foto: AP | Univision 0 Compartir 13. Luis Enrique (España - Barcelona) Foto: AP | Univision 0 Compartir 14. Jorge Sampaoli (Argentina - Sevilla) Foto: AP | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en 15. Unai Emery (España - Paris Saint-Germain) Foto: AP | Univision 0 Compartir 16. Marcelo Bielsa (Argentina - Lille/Próxima temporada) Foto: AP | Univision 0 Compartir 17. Lucien Favre (Suiza - O.G.C. Niza) Foto: AP | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en 18. Claudio Ranieri (Italia - Sin equipo) Foto: AP | Univision 0 Compartir 19. Fernando Santos (Portugal - Selección de Portugal) Foto: AP | Univision 0 Compartir 20. Arsene Wenger (Francia - Arsenal) Foto: AP | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en 21. Thomas Tuchel (Alemania - Borussia Dortmund) Foto: AP | Univision 0 Compartir 22. Tité (Brasil - Selección de Brasil) Foto: AP | Univision 0 Compartir 23. Maurizio Sarri (Italia - Napoli) Foto: AP | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en 24. Marcello Lippi (Italia - Selección de China) Foto: AP | Univision 0 Compartir 25. Laurent Blanc (Francia - Sin equipo) Foto: AP | Univision 0 Compartir 37. Louis Van Gaal (Holanda - Sin equipo) / 40. Óscar Washington Tabarez (Uruguay - Selecócni de Uruguay) / 43. Heimir Hallgrimsson (Islandia - Selección de Islandia) / 49. Juan Antonio Pizzi (Argentina - Selección de Chile) Foto: AP | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en 50. Ricardo Lavolpe (Argentina - Club América) Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir

“Creo que Valverde es un entrenador valiente al que sí le gusta jugar a la pelota y estoy convencidísimo que nos va a ir muy bien con él porque además en un equipo como el Barça el trato humano es fundamental y en eso Valverde es buenísimo… He preguntado a amigos que han trabajado con Valverde y todos me han hablado muy bien de él en todos los sentidos”.

El defensor se concentró con España para disputar el partido amistoso contra Colombia y posteriormente el juego eliminatorio frente a Macedonia.