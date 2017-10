El Murcia 'retó' a Messi a marcarle un gol en su estadio

A través de redes sociales, el equipo de la segunda división recordó que el argentino no ha sido capaz en el estadio Nueva Condomina.

El Real Murcia será el siguiente rival del Barcelona en la Copa del Rey, y el equipo de la segunda división del fútbol español ya retó a Lionel Messi a marcar un gol en el estadio Nueva Condomina.



El Murcia a través de Twitter recordó que el argentino no ha marcado gol en su estadio en los dos juegos que ha disputado en el inmueble y colocó en una imagen los nombres de los futbolistas que si lo han hecho.



“Jugaste hasta en mi inauguración y después de dos partidos aún no me has marcado”, se lee en el tuit.





El primer partido que disputó Messi en el Nueva Condomina fue en la derrota de Argentina de 2-1 ante España en 2006 en el partido inaugural del inmueble.

La segunda vez fue en el 2008 en la victoria de 5-3 del Barcelona con triplete del mexicano Giovani dos Santos.



Ahora en próximo martes, Messi tendrá la oportunidad de vacunar al Murcia en su estadio cuando se disputen los dieciseisavos de final de la Copa del Rey.