Bartomeu: "No tengo la más mínima intención de dimitir"

Has Visto

El presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, ha asegurado que "no tiene la más mínima intención de dimitir" y ha calificado de "rumor" este tipo de posibilidad durante la comparecencia anual ante el Senado del club.

"Ganamos las elecciones anticipadas de 2015. Un 80 por ciento de los compromisarios aprobaron los presupuestos y nos sentimos totalmente legitimados para tomar decisiones y muy ilusionados", ha dicho.

La directiva de Bartomeu ganó con holgura las elecciones celebradas en el verano de 2015 y el mandato concluye en junio de 2021. Pese a ello, en algunos sectores del barcelonismo han aparecido rumores sobre una hipotética dimisión del presidente que cedería su puesto al vicepresidente primero, Jordi Cardoner.



Durante su intervención ante el Senado del club, Bartomeu también ha hablado sobre el caso 'Neymar2' y ha calificado de "hecho sin precedentes" la apertura del juicio oral.

"Es un hecho grave que el juez instructor dedique 50 páginas a justificar (esta decisión). Responde a un conflicto de intereses entre el fondo de inversión (DIS) y el Santos", ha comentado.

Bartomeu considera que el jugador y el Barça son "víctimas" en este caso y advierte que el club defenderá su inocencia y su honor. "No es cierto que negociáramos de espaldas al club, eso está demostrado y la FIFA no lo denunció", ha indicado.



Ante las críticas vertidas por algún sector del barcelonismo, el dirigente del Barcelona ha recordado que los actuales rectores del club son "algo más que buenos gestores" y ha aclarado que "en ningún caso" se esté perdiendo el modelo.

"No hablamos de ciclos, hablamos de eras. Todo empezó cuando llegó Ronaldinho (2003) e inició una era de liderazgo que ha sido consolidada por Messi. Lideramos el mundo del fútbol. Somos referentes en títulos, en manera de jugar, tenemos a los mejores jugadores y en los últimos tres años hemos conseguido ocho títulos sobre once posibles", ha comentado.

Bartomeu ha recordado que el club ha afrontado el adiós de Pep Guardiola o de Xavi Hernández, la muerte de Tito Vilanova o la sanción de la FIFA. "Si no ganamos la Liga, esta temporada no será exitosa, pero no siempre se puede ganar", ha comentado.



En cuanto a la marcha de Luis Enrique, el dirigente barcelonista ha valorado el trabajo del técnico y ha insistido que ha firmado "tres temporadas extraordinarias" y ha justificado su adiós por lo mucho que desgasta este cargo.

Preguntado por el nuevo entrenador, Bartomeu ha dicho que el club "está trabajando para continuar con esta era" de éxitos. "Quiero que cuando se hable de modelo, no sea solo sobre el modelo de juego, sino de un modelo de club responsable, riguroso, ambicioso y sostenible", ha dicho.