Griezmann reconoció que está cerca de jugar con Manchester United

FRANCIA.- El delantero del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, afirmó que hay un 60 % de posibilidades de firmar por el Manchester United a partir de la próxima temporada, aunque precisó que también es posible que se quede en el Atlético de Madrid.



En una entrevista con la televisión francesa "TMC", el jugador aseguró que su futuro se decidirá "en las dos próximas semanas" y que hay "seis posibilidades sobre diez" de que firme por el club de Jose Mourinho.



El atacante también aseguró que hay "siete opciones sobre diez" de quedarse en el Atlético de Madrid y ligó su decisión a la decisión del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) sobre la prohibición a la entidad rojiblanca de fichar la próxima campaña.



Pese a ello, Griezmann señaló que la llegada de un jugador como Alexandre Lacazette vaya a incitarle a quedarse en el club madrileño.

"Depende de si el Atlético puede fichar o no", dijo el jugador, que señaló que "no depende tanto de si viene o no un jugador".



Griezmann aseguró que "cuanto antes" se resuelva su futuro "mejor será", porque podrá irse "tranquilo de vacaciones".

"Por el momento no sé cual será mi futuro", declaró el futbolista que, sin embargo, descartó fichar por el Real Madrid por la rivalidad que existe entre los dos clubes de la capital española.

El delantero también se refirió a la ausencia de su compatriota Karim Benzema en la selección y, aunque dijo que "cualquier selección querría tener un jugador como él", lo dejó a la elección del técnico.