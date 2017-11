Diego Simeone: "Me van a tener que aguantar un par de años más"

El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, aseguró este viernes que ya ha "comentado un montón de momentos" que su "futuro está ligado" al club rojiblanco, por lo que añadió que le "van a tener que aguantar un par de años más, eso seguro".



"Sí he leído (el interés del Everton). Claramente ya he comentado un montón de momentos que mi futuro está ligado al club, al Atlético de Madrid, y que me van a tener que aguantar un par de años mas, eso seguro", valoró en rueda de prensa en la Ciudad Deportiva de Majadahonda, antes del entrenamiento vespertino de su equipo.