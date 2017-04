Antoine Griezmann ve favorito al Atlético de Madrid sobre el Real Madrid

El delantero francés del Atlético de Madrid Antoine Griezmann aseguró este jueves que ve a su equipo "favorito" para el derbi del próximo sábado contra el Real Madrid porque confía en sus compañeros y en su entrenador, y afirmó que más que por los puntos o la 'Champions' tienen que ganar "por la afición".

"Confío en mis compañeros y en mi entrenador, por eso me veo favorito. Ojalá salgamos bien, nos queda un día para preparar el partido y seguro que haremos todo lo posible para ganar", afirmó Griezmann en un acto de uno de sus patrocinadores.



El delantero galo dijo que el objetivo del Atlético es clasificarse "directo" para la próxima edición de la Liga de Campeones, algo que solo consiguen los tres primeros de LaLiga, un puesto que le han arrebatado hace dos jornadas al Sevilla, pero el derbi de este fin de semana importa, sobre todo, a sus aficionados.

"Más que por los puntos por la 'Champions' tenemos que ganar ese partido por la afición y por nosotros. Tenemos muchas ganas y seguro que si ganamos nos dará todavía más confianza y nos ayudará para lo que queda de temporada", añadió.



James y Zidane, la 'novela' del Real Madrid que mueve al mundo del fútbol La última escena de la relación entre el técnico de Real Madrid, Zinedine Zidane, y el volante colombiano James Rodríguez se vivió con la molestia del jugador por ser excluido contra Leganés. Sin embargo, esta historia tiene un recorrido de más de un año de situaciones. Foto: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images | Univision 0 Compartir James Rodríguez fue tenido muy poco en cuenta en los seis meses del español Rafa Benítez y a la llegada de Zidane al banquillo en enero de 2016 parecía que el colombiano volvería a tener la confianza de su entrenador. Foto: Denis Doyle/Getty Images | Univision 0 Compartir Se pensó que la comunicación entre el estratega y el volante sería muy cercana porque el colombiano tiene algunas cualidades similares a las que tenía el francés en su época de jugador. Foto: CURTO DE LA TORRE/AFP/Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Sin embargo, Zidane mantuvo a James Rodríguez lejos del equipo titular y apenas lo tomó en cuenta para ser una alternativa. El jugador tampoco estaba en su mejor forma como para pedir un lugar en el once principal, que con el francés tuvo mejores resultados. Foto: AP | Univision 0 Compartir A pesar de que James fue tenido en cuenta en algunos partidos de la Champions League, no fue determinante en el título del equipo en este torneo en su campaña 2016/17. Foto: AP | Univision 0 Compartir La molestia de James Rodríguez al ser relegado se hizo cada vez más evidente con sus gestos fuera de la cancha. Se le vieron actitudes que hicieron pensar que saldría del equipo en el mercado de verano de 2016. Foto: Denis Doyle/Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Zinedine Zidane fue ratificado como entrenador en propiedad y el colombiano James Rodríguez se quedó en el club blanco, con lo que se esperaba que la situación cambiara para el volante en esta nueva temporada. Foto: JAVIER SORIANO/AFP/Getty Images | Univision 0 Compartir Zidane tiene el respaldo de todo su equipo y esa conexión resulta evidente con la entrega de los jugadores en la cancha. Los resultados apoyan al francés. Foto: Aitor Alcalde/Getty Images | Univision 0 Compartir A pesar de que a Rodríguez se le veía en mejor forma, Zidane lo relegó incluso a ser la tercera opción detrás de Gareth Bale y Lucas Vásquez en el ataque o de Luca Modric e Isco en la zona de volantes. Foto: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en James Rodríguez ha sido el quinto jugador con menos minutos durante la actual temporada y eso quedó en evidencia en la lucha por el Mundial de Clubes en diciembre de 2016. A pesar de entrenar con aplicación, poco era tenido en cuenta. Foto: TORU YAMANAKA/AFP/Getty Images | Univision 0 Compartir A pesar de tener pocas oportunidades, el rendimiento de James cuando ha estado en competencia es destacado: en el propio Mundial de Clubes, cuando entró, dio el pase de gol para el 2-0 de Real Madrid contra América de México. Foto: TORU YAMANAKA/AFP/Getty Images | Univision 0 Compartir Real Madrid se coronó campeón del Mundial de Clubes, el primer gran título de la temporada 2016/17 para Zidane como técnico. El estratega no tuvo en cuenta en la final a James Rodríguez ni siquiera como cambio. Foto: TOSHIFUMI KITAMURA/AFP/Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en James Rodríguez, en su encuentro con la prensa, dejó entrever que de no tener continuidad buscaría una salida del equipo, algo que no cayó muy bien en los diferentes sectores cercanos al club blanco. Foto: AP | Univision 0 Compartir Zidane prácticamente descartó durante 2016 a James Rodríguez y esa realidad fue una de las más criticadas por la prensa colombiana, que incluso confrontó a la española por los juicios emitidos sobre el volante. Foto: TOSHIFUMI KITAMURA/AFP/Getty Images | Univision 0 Compartir En 2017, James Rodríguez ha tenido más acción y ha demostrado con sus buenas actuaciones que es una pieza valiosa para Real Madrid. Sus compañeros también han dejado ver el valor que ven en el colombiano como parte del equipo. Foto: AP | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El último capítulo de esta novela se vivió contra Leganés, el pasado 6 de abril de0 2017, en el triunfo de Real Madrid 4-2 de visitante en partido de la Liga de España. Allí, James Rodríguez incluso anotó el primer gol. Foto: JAVIER SORIANO/AFP/Getty Images | Univision 0 Compartir James Rodríguez fue uno de los jugadores destacados en el partido, siendo socio de todos en un equipo conformado por una mayoría de jugadores que han sido suplentes. Foto: EFE | Univision 0 Compartir No obstante, Zidane decidió entrar a Isco al minuto 72 por James Rodríguez, que mostró su molestia por la decisión de su entrenador de no dejarle jugar el partido completo. El estratega afirmó en rueda de prensa que todo lo hace por el equipo, pero la distancia entre ambos es evidente. Foto: EFE | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Medios españoles han indicado que Zidane no contará con James Rodríguez para la próxima temporada y que Real Madrid tendrá que buscarle comprador desde el 30 de junio. Ahora será decisión del colombiano empezar a analizar su futuro en medio de este panorama. Foto: Denis Doyle/Getty Images | Univision 0 Compartir

Griezmann afronta el derbi "tranquilo", preparando tácticamente y trabajando para llegar "lo mejor posible" al duelo contra el rival de la capital, para el que tiene claro su objetivo: "Que ganemos, que cojamos los tres puntos y con eso me quedo feliz".

El delantero francés tampoco descartó pelear por la Liga. "El año pasado estábamos a nueve puntos del primero y a tres fechas estábamos empatados. Será difícil, pero lo intentaremos", dijo.

Respecto al derbi de la primera vuelta, en el que el Real Madrid se impuso por 0-3 en el Vicente Calderón, Griezmann reconoció que aquel fue "un partidazo" del eterno rival, pero el del sábado será "otra historia".



publicidad

"Fue un partidazo del Madrid. Jugaron muy bien, nos hicieron mucho daño, pero ahora es otra historia, otro partido. Creo que llegamos bien al partido y ojalá podamos hacer las cosas bien, sabemos que va a ser difícil pero confío en mí y en mis compañeros", reiteró.

Respecto al rival, Griezmann mostró su admiración por sus oponentes en la delantera blanca. "Me gusta Cristiano, Benzema y Bale, me gusta Asensio, Isco, Morata... Me gusta el equipo que tiene arriba, James también, y cualquiera que juegue será complicado; tenemos el mismo respeto por uno o por otro", comentó.

En cuanto a su compañero francés Kevin Gameiro, que se ha entrenado en solitario durante la última semana por una tendinitis, Griezmann reconoció que no está pasando su mejor momento por esa molestia física.

"No se le ve muy bien, es un tío alegre y últimamente no lo está tanto, está triste de no poder entrenar con nosotros, pero ahí está tratándose, intentando llegar al siguiente partido. Veremos si este sábado", explicó Griezmann sobre su compañero en la delantera rojiblanca.

También fue cuestionado por el futuro en la Liga de Campeones de los tres equipos españoles, de los cuales dijo que el que lo tiene más difícil es el Atlético contra el Leicester inglés



publicidad

"También el del Barça (contra el Juventus italiano) y el Madrid (ante el Bayern Múnich alemán) son bonitos partidos, el del Mónaco también. Ahora los que quedan son bonitos todos, el nuestro también será bonito para verlo por la tele, será intenso y habrá un enorme trabajo de los dos equipos y ojalá lleguemos bien", aseguró.

Griezmann, que hoy fue presentado como embajador de la marca de champú H&S, explicó que en el equipo, los centrocampistas y el entrenador argentino Diego Simeone le piden que no baje "tanto" al centro del campo para que esté más fresco en la delantera.

"Muchas veces Gabi, Koke o el míster me piden no bajar tanto, que están los medios para hacerlo. A veces me veo en las piernas que puedo hacer de todo e intento ayudar al equipo, otras estoy más cansado. Siempre intento mejorar en goles, asistencias, este año mi rendimiento en asistencias ha mejorado", afirmó.

El delantero francés quiso zanjar todas las preguntas sobre su futuro en el Atlético.

"Siempre son las mismas preguntas, no sé qué decir, lo he dicho tantas veces, muchas portadas de los periódicos siempre diciendo que me veía aquí. Creo que ya he contestado a esto y no volveré a contestar. No es que esté harto, pero casi", aseguró.

Griezmann desveló que su dorsal es el 7 por el inglés David Beckham, que era su "ídolo". "Él luego pasó al 23 y al 32, espero yo también pasar al 23 y al 32", comentó.



publicidad