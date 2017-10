Mascherano reveló que tras Rusia 2018 le dirá adiós a la Albiceleste

Mascherano aseguró que hubiera diso un duro golpe no haber clasificado al Mundial. Getty Images

ARGENTINA.-El defensa de Argentina y del Barcelona Javier Mascherano anunció hoy que su "ciclo" con la selección terminará en el Mundial de Rusia de 2018, reveló que "quizás" analice irse del club catalán cuando termine la actual temporada y dijo que Messi es un "patrimonio de todos".



"Mi ciclo en la selección termina en Rusia, no hay más allá. Ya no tengo demasiadas cosas en mi vida como para realizar. El hecho de jugar un Mundial y poder intentar volver a estar en una final del mundo es una de las pocas cosas que me pueden quitar el sueño", dijo Mascherano, de 33 años, al canal TyC Sports.



"Pero tampoco voy a tratar de hacerlo pisando cabezas ni haciendo cosas que jamás hice en mi vida para lograrlo", añadió 'el Jefecito', quien agregó que "hubiese sido un golpe duro quedar afuera del Mundial".



También elogió a Lionel Messi, su compañero en la Albiceleste y en el Barcelona.

"Es importante que pueda jugar otro mundial. Messi es diferente al resto de los jugadores. Messi es patrimonio de todos. Es como los grandes artistas, no tiene una nacionalidad, sino que pertenece a la gente que paga una entrada para verlo".

Mascherano contó que tanto él como sus compañeros tienen la "ilusión" de "poder repetir una campaña como la que se hizo en el Mundial de 2014", en el que Argentina fue segunda al caer en la final por 1-0 ante Alemania en el tiempo de descuento.



"Una vez que estás ahí (en la final) el objetivo es ser campeón del mundo, pero no creo que sea deuda porque nosotros nos hemos brindado al máximo por la selección argentina. Deuda hubiese sido si no nos hubiésemos portado con profesionalismo", aseveró.

"Ser campeón del mundo es algo que obviamente no le toca a muchos futbolistas ni a muchos países. El fútbol es un juego, ganar o perder está en cinco segundos, en centímetros, en llegar a una pelota antes o después", añadió.