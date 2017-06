Maradona critica a Sampaoli: "No fue buen jugador y no es buen pensante"

Justamente, el ex entrenador del Sevilla paró este once: Nahuel Guzmán; Mammana, Fazio; Salvio, Biglia, Acuña; Lanzini, Dybala; A. Gómez, Correa, Di María.

Justamente, el ex entrenador del Sevilla paró este once: Nahuel Guzmán; Mammana, Fazio; Salvio, Biglia, Acuña; Lanzini, Dybala; A. Gómez, Correa, Di María. Foto: Getty Images/Lionel Ng | Univision

Un equipo plagado de jugadores no habituales en la formación de Argentina, los sudamericanos superaron con mucha facilidad al equipo asiático, que no tiro a puerta una sola vez.

Un equipo plagado de jugadores no habituales en la formación de Argentina, los sudamericanos superaron con mucha facilidad al equipo asiático, que no tiro a puerta una sola vez. Foto: Getty Images/Lionel Ng | Univision

Diego Maradona criticó al seleccionador argentino, Jorge Sampaoli, a quien calificó de no haber sido "buen jugador en el pasado" y de no ser un "buen pensante" en la actualidad, además de considerar que "no sabe más" que Edgardo Bauza, su antecesor en la Albiceleste.

En una extensa entrevista concedida este lunes al canal de televisión argentino TyC Sports, Maradona opinó también que Sampaoli dejó "en la puerta del cementerio" al Sevilla, equipo español que dirigió antes de asumir en la selección de Argentina.

"A Sampaoli le tirás la pelota y te la devuelve con la mano. No fue buen jugador y no es buen pensante", apuntó Maradona, quien criticó el sueldo del seleccionador y que haya contratado a ocho ayudantes, así como que se haya reunido con el presidente del país, Mauricio Macri.



¡Izquierdas de oro! Los mejores futbolistas zurdos de la historia Muchas veces se ha dicho que los futbolistas zurdos ven el juego de otra manera, que por lo general son más habilidosos, estos jugadores son garanita de ello. 0 Compartir Roberto Carlos (Brasil) - Su mejor versión la desplegó en el Real Madrid y la Selección de su país. Además de tener gran control, era famoso por us potente pegada. Foto: Getty Images/Denis Doyle | Univision 0 Compartir Hugo Sánchez (México) - La zurda del ídolo mexicano brilló en España con el Atlético de Madrid, pero más aún con el Real Madrid. Foto: Getty Images/Matías Recart/AFP | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Diego Maradona (Argentina) - Considerado uno de los mejores jugadores de la historia, el argentino tenía un pincel en su pierna izquierda y la capacidad de tener el balón atado a ella. Foto: Getty Images/Daniel García/AFP | Univision 0 Compartir Lionel Messi (Argentina) - F.C. Barcelona - La 'Pulga' es el zurdo por excelencia. Gran remate, control y visión del juego. Siempre lleva la pelota pegada al pie. Foto: Getty Images/Laurence Griffiths | Univision 0 Compartir Hristo Stoichkov (Bulgaria) - El máximo ídolo del fútbol búlgaro hizo gala de su calidad en el CSKA Sofia y el Barcelona. Además, fue el líder de la Selección en los Mundiales del 94 y 98. Foto: Getty Images/Gary M. Prior | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Andreas Brehme (Alemania) - A pesar de ser defensa, el 'teutón' contaba una calidad digna de elogios. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Rivaldo (Brasil) - Potente, veloz y con un control del balón y el espacio muy buenos. Lo mejor de él se vio en la selección de Brasil así como en el Barcelona. Foto: Getty Images/Antonio Scorza/AFP | Univision 0 Compartir Paolo Maldini (Italia) - Un mariscal en la defensa de la 'Azzurra' y el Milan. En su pierna izquierda contaba con una gran calidad que lo hacia destacar entre los demás. Foto: Getty Images/Vittorio Zunino Celotto | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Ryan Giggs (Gales) - El extremo histórico del Manchester United. Los 'diablos rojos' llevaron mucho peligro a todos sus rivales gracias a los desbordes y centros letales de la zurda del galés. Foto: Getty Images/Brendon Thorne | Univision 0 Compartir Raúl González (España) - Goleador de área, ídolo del Real Madrid. Aunque no fue un jugador con mucha habilidad en el hombre a hombre, su pierna izquierda era letal. Foto: Getty Images/Jasper Juinen | Univision 0 Compartir Paulo Dybala (Argentina) - Juventus F.C. - Se dice que esl sucesor de Messi en Argentina y el Barcelona. Por ahora, el delantero brilla con su agilidad en los campos de Europa. Foto: Getty Images/Marco Luzzani | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en James Rodríguez (Colombia) - Real Madrid C.F. - El colombiano posee una zurda prodigiosa. Pocas veces el balón no llega a donde lo envía, sea un pase un remate al arco. Foto: Getty Images/Denis Doyle | Univision 0 Compartir Robin van Persie (Holanda) - Fenerbahce - El holandés, en su mejor momento, era letal gracias a la potencia y precisión de su pierna izquierda. Foto: Getty Images/Laurence Griffiths | Univision 0 Compartir Antoine Griezmann (Francia) - Atlético de Madrid - Es el goleador de los 'colchoneros', sin ser un '9' de área clásico. Tiene un excelente control del balón y gran remate. Foto: Getty Images/Gonzalo Arroyo Moreno | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Ferenk Puskas (Hungría) - Ícono del fútbol mundial, recordado por la mas antigua afición del Real Madrid por su gran capacidad de jugar al fútbol y marcar goles. Foto: Getty Images/STF | Univision 0 Compartir Gareth Bale (Gales) - Real Madrid C.F. - Antes de llegar al Real Madrid se le conocía como el 'Cristiano Ronaldo zurdo'. Su velocidad, pegada y control del balón son sus cartas de presentación. Foto: Getty Images/Maurizio Lagana | Univision 0 Compartir Arjen Robben (Holanda) - Bayern Múnich - Los desbordes por la banda derecha, seguidos de un recorte al centro para rematar de zurda ya son una marca registrada del holandés. Tiene mucha calidad y precisión para rematar con ella. Foto: Getty Images/Clive Mason | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Mesut Ozil (Alemania) - Arsenal F.C. - Además de tener una zurda implacable, el alemán es un jugador que tiene una excelente visión de juego. Foto: Getty Images/Shaun Botterill | Univision 0 Compartir Edgard Davids (Holanda) - Su velocidad y control del balón eran inmejorables. Además, contaba con un buen remate que lo hizo brillar en la selección de su país y en el fútbol italiano. Foto: Getty Images/Phil Cole | Univision 0 Compartir Rivelino (Brasil) - Uno de los mejores jugadores sudamericanos de la década del 70. Contaba con un remate potente, un regate particular, unos pases quirúgicos y una gran capacidad para lanzar tiros libres. Foto: Getty Images/STAFF/AFP | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Paco Gento (España) - Actualmente presidente de Honor del Real Madrid, donde se destóac como futbolista. Entró en la historia del club por ser el jugador con mayor numero de Copas de Europa. Foto: Getty Images/Carlos Alvarez | Univision 0 Compartir Bobby Charlton (Inglaterra) - Símbolo del Manchester United, considerado el segundo mejor jugador en la historia del fútbol inglés. Foto: Getty Images/Don Morley | Univision 0 Compartir Ángel Di María (Argentina) - Paris Saint-Germain - Su paso por Benfica, Real Madrid y PSG ha estado marcado por golazos de pierna izquierda, además de pases muy precisos. Foto: Getty Images/Clive Rose | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Mario Kempes (Argentina) - El autor del gol con el que su país se quedó con la Copa del Mundo del 78. Un 'Killer' del área gracias a su zurda. Foto: Getty Images/Steve Powell | Univision 0 Compartir Davor Suker (Croacia) - El mejor jugador croata de la historia, por lo menos hasta ahora. Un goleador letal. Foto: Getty Images/Pedro Ugarte | Univision 0 Compartir

Asimismo, calificó de "locura" la decisión de Sampaoli de convocar a la selección al delantero del Inter de Milán Mauro Icardi y no a Sergio 'Kun' Agüero, un gesto que consideró "una cachetada futbolística" hacia el ariete del Manchester City.

Para el exjugador de Boca Juniors, Barcelona y Nápoles, entre otros clubes, Sampaoli debería haber convocado al delantero Xeneixe Darío Benedetto o al de River Plate Lucas Alario antes que a Icardi.

Además consideró que la lista de jugadores que elaboró para los recientes encuentros amistosos contra Brasil y Singapur la redactó el jugador y presidente del Estudiantes de la Plata, Juan Sebastián Verón, y no Sampaoli.



En fotos: hace 40 años inició el romance entre Diego Maradona y la selección de Argentina Aquel día, en un amistoso ante Hungría en La Bombonera y bajo la dirección de César Luis Menotti, se escribió la primera página de una historia plagada de éxito, brillo, calidad, sacrificio y amor. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Aunque fue borrado de la lista de Argentina para el Mundial del 78, en su país, Diego Armando Maradona ya estaba en el radar de la prensa por su excelente calidad con el balón, demostrada en ese entonces con Argentinos Juniors. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Aunque fue borrado de la lista de Argentina para el Mundial del 78, en su país, Diego Armando Maradona ya estaba en el radar de la prensa por su excelente calidad con el balón, demostrada en ese entonces con Argentinos Juniors. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Aunque fue borrado de la lista de Argentina para el Mundial del 78, en su país, Diego Armando Maradona ya estaba en el radar de la prensa por su excelente calidad con el balón, demostrada en ese entonces con Argentinos Juniors. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Sería en 1982, en España, cuando jugaría su primer Campeonato del Mundo con la 'albiceleste', luego de Boca Juniors y a punto de firmar por el Barcelona. En ese Mundial Argentina llegó hasta la segunda ronda y Maradona se despidió con una expulsión tras una fuerte entrada al brasileño Batista. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Sin embargo, ya jugando para Napoli, llegó la segunda Copa Mundial en 1986 disputada en México. Con ella, la revancha ante los ojos del planeta fútbol con aroma a gloria. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Aunque el título fue ante Alemania Federal, el partido más recordado por la afición es el de cuartos de final ante Inglaterra. Las Malvinas fueron vengadas por el '10' que con un gol de antología y la famosa 'Mano de Dios' eliminó al conjunto británico. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Aunque el título fue ante Alemania Federal, el partido más recordado por la afición es el de cuartos de final ante Inglaterra. Las Malvinas fueron vengadas por el '10' que con un gol de antología y la famosa 'Mano de Dios' eliminó al conjunto británico. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Aunque el título fue ante Alemania Federal, el partido más recordado por la afición es el de cuartos de final ante Inglaterra. Las Malvinas fueron vengadas por el '10' que con un gol de antología y la famosa 'Mano de Dios' eliminó al conjunto británico. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En el 3-2 ante Alemania, en el Estadio Azteca, no hubo goles de Maradona, quien se visitió de 'asistidor' de Burruchaga para la anotación definitiva que decretaba a Argentina como el mejor equipo del mundo. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir En el 3-2 ante Alemania, en el Estadio Azteca, no hubo goles de Maradona, quien se visitió de 'asistidor' de Burruchaga para la anotación definitiva que decretaba a Argentina como el mejor equipo del mundo. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir El deseo de repetir la hazaña, esta vez en Italia 90, estaba latente en los corazones de los jugadores argentinos y, como no, en el de Diego. Una derrota ante Camerún, una victoria ante la U.R.S.S. y un empate ante Rumania clasificaron a la 'albiceleste' como mejor tercera. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Brasil, Yugoslavia e Italia cayeron ante Argentina en las siguientes rondas hasta que Maradona y su corte llegó a la gran final, de nuevo ante Alemania. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Brasil, Yugoslavia e Italia cayeron ante Argentina en las siguientes rondas hasta que Maradona y su corte llegó a la gran final, de nuevo ante Alemania. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Aunque no destacó como en México, su presentación le bastó al '10' argentino para quedarse con el Balón de Bronce de la competición. En la final, Alemania ganó 1-0 y Diego Maradona no pudo repetir la gloria mundial. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Luego de Italia 90 vinieron momentos difíciles para Maradona en lo personal. Una sanción de 15 meses –por dar positivo en el control antidoping a cocaína– lo alejó de las canchas y solo hasta 1992 volvió a jugar. Con la Selección, fue el motor que logró el repechaje a USA 94 ante Australia. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir En su último Mundial, el de USA 94, marcó gol ante Grecia en el debut y luego ante Nigeria se despedía tras dar positivo en el control antidoping a 5 sustancias prohibidas: efedrina, norefedrina, seudoefedrina, norseudoefedrina y metaefedrina. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir En su último Mundial, el de USA 94, marcó gol ante Grecia en el debut y luego ante Nigeria se despedía tras dar positivo en el control antidoping a 5 sustancias prohibidas: efedrina, norefedrina, seudoefedrina, norseudoefedrina y metaefedrina. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Con esta foto terminaba el capítulo del Diego jugador, de la mano de la enfermera estadounidense que lo llevaba al laboratorio tras el partido ante Nigeria. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Fueron un total de 91 partidos con la camiseta de Argentina y 34 goles, 8 de ellos en Copas del Mundo. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir A la Selección de Argentina regresaría en el 2008 para asumir el cargo de Director Técnico tras la renuncia de Alfio Basile durante la eliminatoria a Sudáfrica 2010. Pasó cuarto en Conmebol y llegó hasta los cuartos de final donde cayó con Alemania por 4-0. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir

"Va en contra de lo que yo pienso, y están más pendientes de lo que dice Maradona que de lo que hay que entrenar en la cancha", lamentó el actual entrenador del equipo emiratí Al Fujairah Sport Club sobre las decisiones del cuerpo técnico de la Albiceleste.

Maradona dijo estar "muy enojado" con Sampaoli, a quien acusó de "falsearlo", ya que precisó que cuando el técnico era entrenador del Sevilla lo llamó para reunirse con él, pero cuando lo nombraron entrenador de la selección no volvió a tener noticias suyas.

"Me dijo que me iba a hacer un homenaje en Sevilla, que me quería conocer, que quería hablar de fútbol, y cuando vino lo de la selección no me llamó nunca más. Luego me entero de que lleva ocho entrenadores", apuntó.



publicidad

Maradona espera que no sean ciertos los rumores que aseguran la firma de un contrato de cinco años de Sampaoli con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

"Si le hicieron un contrato de cinco años y quedamos fuera del Mundial, ¿qué? ¿Lo seguimos bancando a Sampaoli?", cuestionó.