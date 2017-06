Arda Turan agrede periodista y es expulsado de la concentración de Turquía

El futbolista turco del Barcelona, Arda Turan, ha sido expulsado hoy de la concentración de la selección de Turquía tras agredir ayer a un periodista turco en el avión del equipo.

El entrenador de la Selección, Fatih Terim, una leyenda del fútbol turco, tomó hoy la decisión de expulsar al jugador por la agresión, informa la cadena CNNTürk.



El incidente se produjo en el avión de la selección turca, tras disputar anoche un amistoso en Skopje contra Macedonia (0-0), y después de que Turan reconociese entre el pasaje al periodista deportivo Bilal Mese.

El avión se dirigía a Trieste, en Italia, desde donde la selección se iba a desplazar a Eslovenia para preparar el partido del próximo domingo contra Kosovo.



Según el diario Hürriyet, Turan acusó a Mese de escribir mentiras sobre él y otros jugadores, lo agarró por el cuello y le golpeó mientras lo insultaba.

"Me cago en los que han dejado entrar a una persona tan deshonrosa como tú en este avión. Puedo dejar el fútbol pero no te voy a dejar deshonrar mi honor ni mi familia", dijo el jugador del Barça, según Hürriyet.

El futbolista criticó unos reportajes del periodista en los que se apuntaba que el año pasado varios jugadores de la selección nacional, entre ellos Turan, pidieron más dinero y crearon algunas disputas dentro del equipo.

"Dime Bilal Mese, ¿estabas allí? ¿Estabas con nosotros cuando escribiste sobre el asunto del dinero? ¿A quién le pedimos dinero? ¿Por qué no hablas ahora? Te pregunto aquí, ¿quién te ordenó escribir esas cosas?", gritó el centrocampista al periodista.



Turan también criticó a gritos a la Federación turca y a su presidente, Yildirim Demirören.



"Tu jefe es Demirören. ¿Trabajas en el periódico del presidente de la Federación? Me cago en la persona que te ha dejado entrar en este avión", sostiene Hürriyet que gritó Arda Turan.

El jugador no negó el incidente sino que lo asumió hoy mediante un mensaje en su cuenta de Instagram, en el que reconoció no saber si su comportamiento era "correcto", pero lo describió como "sincero, honrado y noble", por defender su "honor".

En su mensaje, Turan afirma que puede aceptar cualquier crítica de su forma de jugar al fútbol, pero nunca insultos a su honor y a su familia.

"No se puede atacar el carácter, la familia y los valores de una persona. Hay gente que no puede olvidar este tipo de cosas. Agradezco a los periodistas que critican mi fútbol... Esto es una profesión. Es normal. Pero no voy a permitir (ataques) a mi familia y a mis valores", comentó.



"Quien intente atacar mi honor y mi familia obtendrá una respuesta con todo el poder que mis capacidades y Dios me han dado" añadió,

La asociación de periodistas deportivos de Turquía ha protestado contra Turan, considerando "totalmente inaceptable" la agresión verbal y física, "sea por la causa que sea".

Turan forma desde 2006 parte de la selección turca, de la que, además, era capitán, y es uno de los jugadores más admirados del país.