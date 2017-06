El club inglés Oxford City FC anunció orgulloso la contratación de un nuevo delantero, Matt Paterson.



Aunque la noticia no tiene mayor relevancia en la escena del fútbol británico por tratarse de un club de la sexta división, el anuncio se hizo viral porque el futbolista firmó su contrato en un McDonald's. Incluso la propia cuenta de Twitter de la cadena de restaurantes le envió un mensaje al club:



Good in the box and often lifting a cup, we’re big fans of @OxCityFC’s tasty new signing! https://t.co/j5J6HPsN1i

— McDonald's UK (@McDonaldsUK) June 2, 2017