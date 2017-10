Adolfo Bautista se burló de la Selección Chilena por no clasificar al Mundial

El exjugador de Chivas y de la Selección Mexicana no se aguantó las ganas y se burló de la eliminación del conjunto andino.

Adolfo Bautista, exseleccionado mexicano, no se aguantó las ganas y se burló de Chile por no clasificar a la Copa del Mundo. El exjugador publicó una fotografía en la que utilizó la imagen de Eduardo Vagas, quien en la pasada Copa América Centenario anotó cuatro de los siete goles con los que Chile venció por 7-0 al conjunto mexicano, y la ilustró con la leyenda “Sin Mundial”.



Por el momento Eduardo Vargas, no ha reaccionado a la publicación de Bautista, pero las criticas le han llovido no solo a él sino a todo el conjunto chileno que al ser el bicampeón de América no podrá estar en la siguiente justa mundialista.