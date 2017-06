Nicolás Maduro llama 'malagradecidos' a los que excluyen al gobierno de éxitos deportivos

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó hoy "malagradecidos" a quienes excluyen al gobierno de los recientes éxitos deportivos que ha alcanzado el país, y puso como ejemplo de estos el subcampeonato que obtuvo la "Vinotinto" en el mundial Sub'20 de la FIFA.

"Subcampeones del Mundial de fútbol Sub 20 ¿Por qué en el fútbol vienen a meternos 'no, que ese no es (un logro atribuible) al gobierno'? Digan lo que a ustedes les dé la gana, pero ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué Venezuela no fue una estrella en el fútbol mundial en los 50 años anteriores?, dijo el presidente en medio de su programa semanal.



"Malagradecidos les digo a los que opinen así, malagradecidos, y tengo moral para decirlo", añadió.

Venezuela obtuvo el segundo lugar en el mundial Sub 20 de la FIFA que se disputó en Corea del Sur, luego de caer por 0-1 en la Final del torneo ante la selección de Inglaterra.

Maduro señaló que este logro, sin precedentes en el fútbol de la nación caribeña, se consiguió en parte gracias al gobierno venezolano, porque muchos de los jugadores "salieron de los barrios" pobres con el apoyo de los planes sociales conocidos como misiones y con educación pública y gratuita.



"Malagradecidos", reiteró al tiempo que explicó que sus palabras iban dirigidas a quienes se identificaran con ellas.

Los dichos de Maduro surgen en medio de una oleada de protestas a favor y contra su gobierno, y que ya se prolonga por más de dos meses.



Algunas de estas manifestaciones se han tornado violentas, y se saldan con la muerte de al menos 75 personas y cientos de heridos y detenidos.

Algunos deportistas venezolanos, como Juan Arango, considerado el mejor futbolista de todos los tiempos de la nación sudamericana, han expresado críticas públicas contra el gobierno de Maduro, especialmente por la actuación de las fuerzas del orden público en la contención de las protestas.