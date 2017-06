La Vinotinto Sub20 fue recibida como héroes en Caracas, en medio de la agitación del país

La primera Final de una selección venezolana de fútbol no pasó desapercibida y miles de aficionados de la 'Vinotinto' salieron a las calles a recibir como héroes a sus jugadores de la categoría Sub 20, a su regreso de Corea del Sur.

Desde el aeropuerto fueron flanqueados por hinchas, autoridades y una banda marcial para tomar un autobús que encabezó una caravana hacia el Estadio de la Universidad Central de Venezuela.



El público que llenó las gradas cantó el clásico del grupo Queen "We are the champions" mientras los jugadores dieron una simbólica vuelta olímpica, tras ser presentados uno a uno en medio de vítores.

En un país agitado por protestas sociales en los últimos dos meses en contra del régimen del presidente Nicolás Maduro, la multitud coreó "y va a caer, y va a caer, este Gobierno va a caer", en el momento en el que el entrenador Rafael Dudamel saltó a la cancha.



La selección venezolana se plantó en la final haciendo historia tras superar la barrera de los octavos de final y ganar a Uruguay en semifinales, imponiéndose en la tanda de penaltis gracias a la buena actuación del portero Wilker Farinez. El conjunto dirigido por Rafael Dudamel plantó cara a Inglaterra y durante algunas fases del encuentro tuvo sus opciones, sobre todo con la velocidad de Adalberto Peñaranda y el desequilibrio de Ronaldo Lucena, que tuvo una ocasión muy clara a los 23 minutos con un disparo al poste. El encuentro se rompió poco después con el gol de Inglaterra, obra de Calvert-Lewin, jugador del Everton. El atacante británico ganó por alto un balón sacado de falta a Ferraresi, disparó con la pierna derecha, despejó Farinez, pero el rechace le cayó a los pies y marcó por bajo en segunda instancia. Fue el sexto partido en el que Inglaterra se impuso en el torneo en el que solo Guinea logró sacarle una igualdad. Venezuela comenzó a reaccionar a raíz de la salida en la segunda parte de Yeferson Julio Soteldo, que en su primera intervención se inventó un pase a la espalda de la defensa y Sergio Cordova, en el mano a mano, no acertó a superar por bajo a Woodman. En la siguiente jugada, Yangel Herrera se libró de su marcador para cabecear un saque de esquina que fue detenido en línea de gol con una estirada por Woodman. Solanke fue la gran figura de Inglaterra durante el torneo. El partido se disputó en el estadio de la Copa Mundial de Suwon (Corea del Sur). En los instantes finales, la selección venezolana buscó el empate con toda su artillería y volvió a gozar de alguna ocasión más, como el balón que sacó Woodman tras un rechace de su compañero Tomori. Con este triunfo Inglaterra estrena su palmarés en un Mundial sub-20 y Venezuela se cuelga la plata. Italia, que venció en los penaltis a Uruguay, completa el podio con el bronce. Los ingleses celebraron un título que no estaba en su palmarés y abre historia en su país. Inglaterra abre un camino al futuro con este equipo juvenil que fue muy superior. Woodman fue premiado como uno de los mejores en el torneo Sub-20. Inglaterra fue así el mejor del torneo Sub-20 y crece su historia.

"Quiero que sigamos disfrutando de este momento de fútbol. Que nadie nos lo robe", pidió Dudamel a los asistentes. "El futuro es vinotinto, el futuro nos pertenece."