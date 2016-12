Cambiar el asiento le salvó la vida a Alan Ruschel, del Chapecoense

La petición de cambiar su asiento en el avión, a la cual en un principio se rehusó, fue lo que le salvó la vida al futbolista brasileño Alan Ruschel.

El defensa se encontraba en la parte trasera de la nave cuando el director del club, Cadu Gaúcho, le pidió cambiar su posición para que en esa zona del avión se sentaran juntos los periodistas que acompañaban al Chapecoense en su viaje a Medellín.



Primeras imágenes de Alan Ruschel, el jugador de fútbol que sobrevivió al accidente en Colombia

"No quería, pero entonces vi a (el arquero Jackson) Follman, que insistió en que me sentara a su lado", relató en la primera conferencia de prensa que ofrece desde el accidente del 28 de noviembre que le costó la vida a 71 personas, 19 de ellos compañeros de su equipo. Sólo Dios puede explicar por qué sobreviví al accidente. Me agarró y me dio una segunda oportunidad."

Ruschel aseguró que no recuerda nada del accidente al comparecer en la Arena Conda, casa del 'Chape'.



Tras el lamentable accidente que sufrió el avión que trasladaba al equipo Chapecoense a Colombia, solo lograron sobrevivir seis personas; Alan Ruschel, Hélio Hermito Zampier Neto, Jakson Follmann, Ximena Suárez, Erwin Tumiri y Rafael Henzel. Alan Ruschel, defensor de 27 años de edad, comenzó su carrera en el fútbol con el Juventude. Llegó al Chapecoense tras jugar en varios equipos.

El defensor fue una de las primeras personas que se rescató tras el accidente aéreo donde su condición es crítica, pero estable. Hélio Hermito Zampier Neto, defensor de 31 años, ha jugado para diversos conjuntos como el Vasco da Gama, Paraná, Francisco Beltrao, Cianorte, Guarani, Santos. Hélio fue la última persona que se localizó con vida en el accidente y se encuentra en estado grave tras sufrir un traumatismo cerebral.

El guardameta de 24 años de edad, Jakson Follmann, comenzó su carrera en las inferiores de Gremio para después pasar al Juventude, Linense y Chapecoense. Follmann fue atendido por graves lesiones y se le tuvieron que amputarle la pierna derecha para salvarle la vida. Rafael Henzel, fue el único de los periodistas que logró salir con vida. El brasileño tiene 20 años en el medio y su estado es estable. Ximena Suárez, sobrecargo de la aeronave, fue una de las seis personas que también sobrevivió al accidente. La boliviana sufrió diversas diversas fracturas en el cuerpo y fue atendida de emergencia. El técnico de la aeronave, Erwin Tumiri, también logró salir con vida del accidente del avión que trasladaba al Chapecoense. En palabras del mismo Erwin dijo que el sobrevivió gracias a que cumplió con los protocolos de seguridad.

Foto: Twitter | Univision 0 Compartir

"Cuando me dijeron lo que pasó, parecía un sueño, una pesadilla. Me han ido contando poco a poco lo que pasó y estoy empezando a comprender. Intento no hablar del accidente, evito las noticias, pero por lo poco que he visto, creo que hubo codicia por parte del piloto", expresó.

El futbolista planea regresar a Colombia para convivir con los médicos que lo atendieron, así como visitar a los familiares de sus compañeros fallecidos.