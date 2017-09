Ter Stegen elogió a Guillermo Ochoa

El guardameta del Barcelona Marc Ter Stegen reveló que le agradó el nivel de Guillermo Ochoa y las cualidades que tiene el mexicano bajo los tres postes.

En entrevista para Mundo Deportivo, el arquero alemán señaló que durante los juegos que sostuvo el Barcelona ante el Granada el mexicano le llamó la atención por el nivel que mostraba en cada encuentro.



“No tengo amigos en especial en los rivales...Pero un rival que me gustó fue Guillermo Ochoa, del Granada. No le conocía y es muy bueno, y luego me reencontré en la Copa Confederaciones con él y fue un placer”, dijo el guardameta del Barcelona.



Hace unos días Keylor Navas, portero de Real Madrid, tamién habló maravllas del arquero del Standard de Lieja.