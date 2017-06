Entrenador francés asegura que a Karim Benzema no lo convocan a la selección "porque somos racistas"

Guy Roux, entrenador francés que dirigió legendariamente al Auxerre desde 1961 hasta 2005, ha criticado la falta de convocatorias a Karim Benzema en la selección francesa.

"Escucho a los franceses y somos racistas. Cuando Benzema no fue convocado el 70% de los franceses decía que la decisión era la correcta", declaró Roux en una entrevista con Le Figaro que replica Marca. "Todos sabemos que es sensacional, pero es criticado por no cantar La Marsellesa (el himno nacional de Francia)".



LeBron James: “Ser negro en Estados Unidos es muy duro” Univision Deportes Network 0 Compartir

Benzema ha sido descalificado anteriormente por sectores políticos franceses por no entonar el himno nacional de su país antes de los partidos de la selección. El delantero del Real Madrid es musulmán y de descendencia argelina por sus padres, y considera que una de las estrofas de La Marsellesa ofende a países que conquistaron anteriormente, como Argelia.

"Nadie puede obligarme a cantar La Marsellesa", dijo en su momento el futbolista. "Si no la canto, empieza el partido y marco tres goles, nadie vendrá a decirme nada".

Por su parte, Roux, incluso llegó aún más lejos, asegurando que con Benzema, la selección francesa habría sido campeona de la Eurocopa 2016. En la final, jugada en París, Francia cayó por 1-0 ante Porgutal en tiempo extra.



La famosa 'Orejona' llegó a Cardiff en un bote Univision Deportes Network 0 Compartir

"[Didier] Deschamps y [Noel] Le Graet, presidente de la federación, no son racistas, pero fueron pragmáticos y no le convocaron para no poner a la gente en contra", aseguró Roux en su entrevista. "Con Benzema todo hubiera sido distinto. Tal vez lo hicieron bien, pero no fuimos campeones de Europa".

El icónico entrenador además hizo un reclamo dirigido a los dirigentes del fútbol francés, y criticó a Antoine Griezmann por no conocer a los candidatos presidenciales en las pasadas elecciones.

"Todos los niños buenos para el fútbol, juegan ahora en los suburbios. Si quitamos a los musulmanes de la Ligue 1, nos quedan siete equipos", comentó Roux. "No me extraña que Griezmann no conozca a los candidatos a las elecciones, pero Benzema seguro que sí los conocía. Viene mucho y yo he hablado con él. Cualquier cosa, menos estúpido".