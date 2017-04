Tragedia en la NFL: Todd Heap asesinó a su hija por accidente

Todd Heap, ex ala cerrada de los Baltimore Ravens, retirado hace cinco años, arrolló accidentalmente a su hija de 3 años de edad con su camioneta, causándole la muerte, informó la policía de Arizona este fin de semana.

Heap estaba moviendo la camioneta en su hogar en Mesa, un suburbio de Phoenix, Arizona, este viernes cuando atropelló a la menor, indicó el informe de la policía. Fue pronunciada muerta en el hospital.



El incidente ocurrió en la entrada de su hogar en la comunidad de Las Sendas. La policía respondió a un accidente de auto alrededor de las 3:45 p.m. y fueron informados que la niña se encontraba en la entrada cuando Heap movió la camioneta hacia adelante y la arrolló por accidente.

La policía dice que todo indica que se trató de un accidente, pero que hay una investigación del incidente en curso. Heap no mostró signos de discapacidad, según los oficiales.



Heap, de 37 años, no fue detenido al no haber circunstancias sospechosas en torno al incidente con Ashley, la menor de sus cinco hijos. Los oficiales también descartaron que estuviese bajo los efecto de alguna sustancia.

Los Baltimore Ravens, el equipo en el que Heap pasó la mayor parte de su carrera –además de jugar con los Arizona Cardinals- emitieron un comunicado sobre la tragedia.



Statement from the Baltimore Ravens organization: pic.twitter.com/P6arCBU7mP — Baltimore Ravens (@Ravens) 15 de abril de 2017

"No podemos imaginar la pena y tristeza que la familia de Todd y Ashley siente en este momento. Esta es una noticia dolorosa y una triste tragedia", indicaron los Ravens en su comunicado. "Nuestras oraciones, nuestros pensamientos y nuestros corazones están con los Heap, que han contribuido mucho a la comunidad de los Ravens y Baltimore.

"Creemos que su gran fe y enorme apoyo de amigos y familia les ayudará en este momento inimaginable".



Heap pasó 10 temporadas con los Ravens, que lo reclutaron en la primera ronda del draft procedente de Arizona State en el 2011. Firmó con los Arizona Cardinals en 2011, jugó dos partidos la campaña siguiente y oficialmente se retiró en el 2013, con 42 touchdowns en su carrera.



Todd Heap es miembro del Anillo de Honor de Baltimore, llegó al Pro Bowl tras las temporadas del 2002 y 2003 y fue elegido al segundo equipo All-Pro en el 2003. Es el líder en recepciones de touchdown en la historia de los Ravens y está en el segundo lugar histórico en recepciones y yardas por aire.



Varios mensajes de apoyo y oraciones por Heap y su esposa fueron externados por ex compañeros y jugadores activos de la NFL luego de la lamentable noticia:



Prayers and thoughts surround the Todd Heap family today, and always. 🙏🏿🙏🏿🙏🏿 https://t.co/D0HMLFohqk — Ray Lewis (@raylewis) 15 de abril de 2017

Absolutely gutted for Todd Heap and his family. Thoughts are with them in this incredibly tough time. — JJ Watt (@JJWatt) 15 de abril de 2017

Heavenly Father please be with the Heap family.......... — Eric Weddle (@weddlesbeard) 15 de abril de 2017

My heart is broken for Todd Heap and his family. One of the kindest persons I've ever met and a man who lives for his family. 🙏🏻🙏🏻 — Jay Feely (@jayfeely) 15 de abril de 2017