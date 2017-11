Tom Coughlin muestra apoyo a Jalen Ramsey después de la pelea con AJ Green

El vicepresidente ejecutivo de los Jacksonville Jaguars, Tom Coughlin, respalda al esquinero Jalen Ramsey, diciendo que "estaba jugando al fútbol americano dentro de las reglas" cuando el receptor de los Bengals A.J. Green lo atacó por la espalda en el juego del domingo.

Ramsey y Green fueron expulsados en la primera mitad de la victoria de Jacksonville 23-7 sobre Cincinnati.

El árbitro Brad Allen dijo que Ramsey fue expulsado por instigar la pelea, y Green por lanzar golpes. Los oficiales advirtieron a ambos jugadores que siguieron intercambios verbales al principio del juego.



Coughlin hizo una excepción con la actuación de Ramsey.

"Nuestros jugadores son instruidos para no tomar represalias o involucrarse o hacer algo que resulte en un desalojo porque eso dañaría al equipo", escribió Coughlin el martes en un comunicado vía Twitter.



"El equipo es lo primero, y Jalen estaba tratando de no dañar a su equipo. Mientras empujaba a su oponente, algo que sucedió con otros jugadores durante el juego, no tomó represalias, no lanzó golpes y no respondió.

"Jalen estaba haciendo lo que el entrenador (Doug) Marrone le indicó que hiciera, que es jugar duro, ser físico y hacer que cada jugada sea difícil para su oponente. Hubo bromas que iban y venían durante el juego, pero Jalen estaba jugando fútbol americano dentro de las reglas", apuntó el ex head coach de los Giants.



La NFL dijo el lunes que AJ Green no sería suspendido por sus acciones. Ramsey y el receptor de los Bengals podrían ser multados económicamente por la pelea.