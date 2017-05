Tom Brady tuvo conmoción cerebral el año pasado, reveló su esposa

Tom Brady jugó a pesar de haber sufrido una conmoción cerebral en algún momento de la temporada pasada, en la que conquistó su quinto título de Super Bowl, según declaraciones de su esposa Gisele Bündchen.

La lesión, que no fue reportada por los New England Patriots, la preocupó lo suficiente como para cuestionarse por cuánto tiempo debe seguir jugando al fútbol americano.



Cuando le preguntaron en una entrevista con el programa “ CBS This Morning” si quiere que su esposo se retire, la modelo y empresaria brasileña expresó su “preocupación” como esposa.

“El año pasado tuvo una conmoción cerebral. Ha tenido conmociones prácticamente todos...”, dijo, antes de dejar la frase incompleta. “O sea, no hablamos al respecto. Pero sí ha tenido conmociones. No creo que sea algo saludable para nadie”.



#NEW: @giseleofficial told @CharlieRose on @CBSThisMorning that Tom Brady had a concussion last year. "He does have concussions." pic.twitter.com/K4B8ixDN9X