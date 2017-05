Tom Brady revela por qué no se considera "el más grande de todos los tiempos"

En la parte final de la semana de apreciación de Tom Brady, y en medio de la enorme adulación de temporada baja para el #12, el quarterback de los New England Patriots sigue siendo elogiado, a menudo con razón, como el más grande de todos los tiempos. O como una empresa de videojuegos le puso a la edición con su imagen: the 'GOAT' (Greatest of All Time).

Pero Brady no lo ve de esa manera. Ni siquiera después de completar la mayor remontada del Super Bowl, y podría decirse que de la historia del fútbol americano profesional.

En una amplia entrevista con Ian O'Connor de ESPN, Brady se sacudió las palabras de que ya había superado a su héroe de la infancia, el exquarterback leyenda Joe Montana de los San Francisco 49ers, como el mejor quarterback de todos los tiempos y en la historia del juego.

"No estoy de acuerdo con eso" , dijo O'Connor, "y te diré por qué. Me conozco como jugador. Soy realmente un producto de lo que ha estado a mi alrededor, de con quién he estado entrenado, contra quienes he jugado, de la época en que jugué. Realmente creo que si muchas personas se hubieran encontrado en mis zapatos, podrían lograr el mismo tipo de cosas. Así que he sido muy afortunado. ... nunca más quiero volver a ser el eslabón débil", señaló Brady.



Es toda una postura humilde del cinco veces campeón del Super Bowl, cuatro veces MVP del Super Bowl MVP y dos veces MVP de la temporada que ha liderado durante una década y media la más grande dinastía del fútbol americano que esta liga ha conocido nunca. Pero es algo a lo que nos ha acostumbrado esperar de Brady, prefiere perseguir la grandeza, no profesarla.

En cambio, sus ojos se fijan ahora en otra leyenda del deporte estadounidense: el seis veces campeón de la NBA y el maestro de las marcas: Michael Jordan.

"Estaba admirando a Michael Jordan" añadió Brady... "y todavía estoy impresionado por lo que era y lo que significaba. Era un excelente jugador sin mayor esfuerzo. Por supuesto le puso mucho esfuerzo, pero había arte y una notable belleza en la forma en que juega el juego. Eso fue algo muy inspirador".



Los números son prudentes, y Brady, como LeBron James, está persiguiendo los seis títulos de Jordan, un objetivo que, después de la impresionante temporada baja que está conformando Nueva Inglaterra, se espera lo logren más pronto que tarde.

"La mejor parte para mí es la siguiente y es el número 6, y no estoy en el #1. Estoy tratando de llegar al N º 6 y estoy en 5. Si yo llegó al #6, lo cual tendría un gran significado para mí, no estaré tratando de superar a mis ídolos. No es Magic, Jeter, Mariano [Rivera], Kobe, Duncan, tipos más de mi edad que siempre admiré. Simplemente quiero ganar porque se lo debo a mis compañeros de equipo. Estoy trabajando este año como ninguno, y espero que se traduce en una temporada mágica".



Hay mucho más que un sexto campeonato de los Patriotas lo que aspirar el quarterback para alcanzar el status de Jordan.



La estrella de los Bulls no sólo es considerado como el mejor jugador de basquetbol de todos los tiempos, pero sin duda el atleta estadounidense preeminente de los últimos 40 años, una reputación que se canaliza en la construcción de una de las marcas más exitosas de la ropa deportiva en el mundo. Los planes post-fútbol americano de Brady son construir su marca TB12 de saluy y formación en la marca líder en el "máximo rendimiento", revolucionando los métodos de entrenamiento y los hábitos alimenticios para extender las carreras de los atletas hasta la nebulosa.

Es decir ... si alguna vez hay una era después del profesionalismo para este sujeto.



Cuando se le preguntó cuánto tiempo él realmente quiere jugar - una duda favorita para cualquiera y cada periodista deportivo en busca de una cita caliente - Brady resolvió así:

"Siempre dije que mi mediados de los años 40 y, naturalmente, eso significa que alrededor de los 45," Brady reiteró. "Si consigo llegar ahí y todavía me siento como hoy, no veo por qué no me gustaría continuar."

Pero ¿qué hay de 50, Tommy?

"Esa es una gran pregunta. Si dices 50, entonces se puede decir 60, también, a continuación, 70. Creo que 45 es un número bastante bueno por ahora. Sé el esfuerzo que se necesita para tener 40. Mi amor por el deporte nunca se irá. No creo que a los 45 vaya a desaparecer, pero en algún momento, todo el mundo sigue adelante. Algunas personas no lo hacen en sus términos. Siento que quiero que sea a mi manera. Tengo que tomar decisiones apropiadas sobre la forma de hacer eso, cómo poner a mí mismo en la mejor posición para alcanzar mis objetivos a largo plazo".



Dios ayude a la AFC Este.