Tom Brady publicará un libro sobre el secreto del éxito

El mariscal de campo cinco veces campeón del Super Bowl con los New England Patriots, Tom Brady, está por agregar el título de autor a su tremendo currículum.



La editorial Simon & Schuster anunció el fin de semana que publicará el libro debut del quarterback de los Pats en septiembre.



" The TB12 Method: How to Achieve a Lifetime of Sustained Peak Performance" [El Método TB12: Cómo lograr una vida de rendimiento sostenido al máximo] es el título que llevará el libro sobre Brady.



Es descrito por el editor como una "Biblia de atletas" que revelará los métodos de Brady para obtener el éxito. El libro explorará el camino de Brady hacia su entrenamiento inusual y régimen de ejercicio.



En una declaración, el ex recluta de sexta ronda del Draft del 2000 que ha ganado 4 veces el MVP del Super Bowl, se llama a sí mismo como "un gran caso de estudio" sobre cómo los métodos descritos en el libro pueden transformar a un atleta.



Brady y el equipo de Nueva Inglaterra lograron en febrero una impresionante victoria al superar un déficit de 25 puntos al final del partido para derrotar 34-28 a los Atlanta Falcons en Super Bowl LI celebrado en el NRG Stadium de Houston.