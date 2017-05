Tom Brady no desea que el periodista mexicano que robó su playera sea encarcelado

Tom Brady, el ya legendario quarterback de los New England Patriots, señaló que no le gustaría que el exdirector del periódico de La Prensa, Mauricio Ortega, fuera a la cárcel por haber robado la playera con la que ganó el Super Bowl 52.



"En realidad no me gusta que nadie se meta en problemas, yo simplemente estoy feliz de tenerlo de vuelta. No me gusta el conflicto, es parte inherente de quien soy", declaró el jugador en una entrevista para al cadena ESPN.



Camiseta hurtada después de que Tom Brady la usó en el Super Bowl ya fue entregada a New England Patriots

A finales de marzo, la policía mexicana recuperó en la casa de Ortega los jerseys de Brady, además del casco del linebacker Von Miller, que usó en el Super Bowl 51.

Brady añadió, además, que no tiene resentimiento alguno con Ortega por este incidente.