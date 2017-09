Roethlisberger asume su posición en Pittsburgh: “Necesito jugar mejor”

Los Pittsburgh Steelers quisieran mejorar su ofensiva.

Es un deseo que Ben Roethlisberger ha subrayado durante toda la semana, apuntando con el dedo a sí mismo, de acuerdo a ESPN: "El mariscal de campo necesita jugar mejor".





Los Steelers -un equipo repleto de armas- vienen de una brutal derrota ante los Bears, que no habían ganado en el año, están en medio de su peor ofensiva total en la era Roethlisberger en términos de yardas acumuladas.



"No he jugado lo suficientemente bien como para ganar, perdimos el juego por mí, porque no jugué lo suficientemente bien", dijo Roethlisberger. "No es en nadie más, así es como me sentí, eso es lo que tienes que hacer es que tienes que adueñarte del juego.



"Si hubiera jugado mejor en ese partido, siento que podíamos ganarlo, si jugaba mejor en las primeras dos semanas, marcábamos más puntos, tener un ataque productivo y no tenemos que responder preguntas sobre por qué nuestra ofensa no está donde está".

Es curioso que el Big Ben asuma la culpa, pero la realidad es que Pittsburgh simplemente ha fallado en explotar todo el poder que son capaces de convertirse.



Mientras que el receptor All-Pro Antonio Brown lidera la NFL en recepción de yardas, su compañero Martavis Bryant no ha logrado alcanzar a despegar en tres juegos, que también se puede decir (al menos estadísticamente) del versátil corredor-atrapador Le'Veon Bell.

Bell ha mostrado destellos de la campaña dominante del año pasado, pero la ofensiva carece de equilibrio, casi canalizándose a través de Brown en lugar de sacar el máximo provecho de sus muchas luminarias de posición de habilidad. Eso es algo que Roethlisberger planea arreglar contra los Ravens el domingo.



"A veces hay chicos que podrían estar abiertos donde rápidamente voy con AB", dijo Roethlisberger."Tengo que meterme y tomar lo que la defensa nos da, darnos el mejor juego posible, no sólo el mejor tipo posible... No se trata de un No. 3 o el establecimiento de chicos. Vamos a girar. Tenemos bastantes armas que podemos hacer eso, solo necesito ser mejor para involucrar a los chicos", sentenció el Big Ben.