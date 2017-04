Rob Gronkowski 'irrumpió' la rueda de prensa en la Casa Blanca

Este miércoles los New England Patriots visitaron la Casa Blanca - bueno, al menos algunos de ellos - en su condición de campeones de la NFL, para ser reconocidos por el presidente Donald Trump.



Pero antes de la ceremonia junto al mandatario, Rob Gronkowski irrumpió la conferencia diaria del secretario de prensa Sean Spicer, quien no pudo contener la risa ante la sopresiva aparición de la estrella de los Patriots. No, este no fue otro día más en la oficina respondiendo preguntas sobre la inminente amenaza de guerra nuclear.



Getty Images

GRONK: ¿Sean, necesita un poco de ayuda?

SPICER: Creo que lo tengo controlado, pero gracias.

GRONK: ¿Estás seguro?

SPICER: Tal vez.

GRONK: (Comentario inaudible)

SPICER: Muy bien, gracias amigo. Nos vemos en un minuto.

Getty Images

Todo el mundo está divirtiéndose. Buenos tiempos. Mientras volveré a trabajar en mi búnker.