Preguntas frecuentes sobre el Draft 2017 de la NFL

INFORMACIÓN GENERAL

¿Cuándo se realizará el Draft 2017 de la NFL?

· El Draft 2017 de la NFL tendrá lugar del jueves 27 al sábado 29 de abril del 2017.

¿Dónde se llevará a cabo el Draft 2017 de la NFL?

La NFL está proporcionando a los aficionados más oportunidades que nunca para ver el Draft de la NFL mediante la construcción de un teatro al aire libre en las escaleras del histórico Museo de Arte de Filadelfia. Adyacentes estarán las festividades para los fanáticos en el NFL Draft Experience en el Benjamin Franklin Parkway incorporando famosos íconos de la ciudad como el Instituto Franklin y el Museo de Arte de Filadelfia.

¿Cómo puedo ver el Draft de la NFL por televisión?

El 2017 NFL Draft será televisado a nivel nacional por la NFL Network y ESPN. La Primera Ronda el jueves 27 de abril, también estará disponible en español en ESPN Deportes. Echa un vistazo a todas las formas de ver el draft de 2017 y asegúrate de sintonizar a NFL Network para un acceso exclusivo que te lleva detrás de las escenas en Filadelfia.

La cobertura del Draft 2017 comenzará a las horas indicadas a continuación:

· Jueves 27 de abril: 8:00 pm ET

· Viernes 28 de abril: 7:00 pm ET

· Sábado 29 de abril: 12:00 am ET

NFL PROYECTO PRESENTADO POR EXPERIENCIA OIKOS® Triple cero

¿La NFL Draft Experience será gratis y será abierta al público?



Sí, la NFL Draft Experience será gratuita y abierta a todo el público, incluyendo aficionados de todas las edades.

¿Cómo ingreso a la NFL Draft Experience?

Hay tres entradas a la experiencia del draft:

Puerta 1 – N 21st Street y Benjamin Franklin Parkway

Puerta 2 - N 22 nd Street y Benjamin Franklin Parkway

Puerta 9 - N 22 nd Street y Pennsylvania Drive

¿Qué es Fan Mobile Pass y es necesario para entrar a la NFL Draft Experience?

El Fan Mobile Pass permite a los aficionados registrar su información (y a cualquier menor de edad) una sola vez en la NFL Draft Experience. También permite a los aficionados hacer "check in" en todas las activaciones, incluidas las zonas de patrocinador, donde el contenido incluye fotos y videos en pantalla verde los cuales pueden ser entregados al aficionado a través de su correo electrónico. Los “check ins” también permitirá a los aficionados la posibilidad de participar en concursos de premios y presentar reclamos electrónicos de los mismos y, a los menores asociados, participar en juegos interactivos. Los aficionados pueden registrarse para obtener el Fan Mobile Pass visitando NFL.com/FanMobilePass.

Fan Mobile Pass no es necesario para ingresar a la NFL Draft Experience pero se requiere para:

· Participar en todos los juegos interactivos

· Participa para ganar premios que incluyen dos boletos para un partido de temporada regular de la NFL



· Recibir fotos y otros contenidos



NFL

¿Qué jugadores de la NFL estará firmando autógrafos en la NFL Draft Experience?

La lista de jugadores programados para estar firmando autógrafos será publicada en NFL.com/DraftExperience durante la semana del Draft 2017 de la NFL. Por favor tome en cuenta: todas las apariciones de jugadores están sujetas a cambios sin previo aviso.

¿Hay límites de edad en cualquiera de las actividades de la NFL Draft Experience?

Sí, las clínicas de fútbol americano realizadas en el campo de juego de NFL PLAY 60 son para niños y niñas de 6 a 17 años de edad. Los diversos juegos de pases, carreras, patear y recepciones son para aficionados de todas las edades después de que el adulto los haya registrado a través del Fan Mobile Pass (incluyendo menores de edad).



¿Hay alguna entrada para ADA en la NFL Draft Experience?

Sí, la NFL Draft Experience es compatible con ADA.

¿Puedo llevar comida o bebidas externas?

No, alimentos y bebidas estarán disponibles para su compra dentro de las áreas de concesión de la NFL Draft Experience.

¿Qué está prohibido en la NFL Draft Experience?

Para la seguridad de todos los aficionados, las siguientes medidas de seguridad estarán en vigor:

· ° Todos los aficionados y los artículos (bolsos, pequeños bolsos, etc.) están sujetos a inspección física por personal de seguridad. Los aficionados que no están de acuerdo con esta búsqueda no se les permitirá entrar al evento.

· ° No llevar bolsas, carteras, o mochilas mayores de 16" x 14" x 12"

· ° Todas las armas y armas de fuego están prohibidas dentro de estas premisas incluyendo gas pimienta y dispositivos electrónicos para aturdir

· ° No se admiten mascotas más que animales de servicio

· ° No meter botellas, latas, recipientes para líquidos, enfriadores excepto los aficionados con necesidades médicas / dietéticas y botellas de agua reutilizables vacías

· ° No comida o bebidas de fuera excepto botellas de agua reutilizables vacías

· ° No grabadoras de video excepto para los medios de comunicación acreditados



· ° No drones o aviones no tripulados o vehículos aéreos no tripulados de cualquier tipo

· ° No objetos que puedan usarse como misiles

· ° No hover boards (tablas de vuelo estacionario) o cualquier otro dispositivo autopropulsado

· ° No fumar, encendedores o cigarrillos electrónicos

· ° No punteros láser

· ° No objetos que hacen ruido artificial

· ° No postes o palos de cualquier tipo, incluyendo selfie sticks

· ° No objetos que pudieran obstruir la visión del otro fanático, incluidas sombrillas de más de 4' de diámetro

· ° No sillas plegables, bicicletas u otros artículos personales grandes

· ° No artículos promocionales con lemas comerciales o identificación sin el consentimiento por escrito de la NFL

· ° Cualquier elemento considerado peligroso o inadecuado, a la sola discreción de la administración, no se le permitirá para el Draft ni la NFL Draft Experience

· ° Artículos confiscados serán desechados y no devueltos

· ° Los productos que quedan en los vehículos se debe mantener fuera de la vista

· ° Cámaras y binoculares profesionales - podrán entrar cámaras y binoculares pequeños. No ingresan cámaras de espectadores con lentes de más de seis pulgadas de largo. No están permitidas las fundas de binoculares ni bolsas de cámaras.



¿Cuál es el plan si el clima es malo?

NFL eventos se llevan a cabo habitualmente ante inclemencias del clima. Sólo en el caso de condiciones climáticas extremas que amenacen la seguridad pública, el evento podría ser potencialmente pospuesto. En el improbable caso de que se produzca una situación de este tipo, la información para los aficionados estará disponible en NFL.com/Draft .

BOLETOS

¿Necesito entradas para el Draft 2017 de la NFL, Selection Square o la NFL Draft Experience?

Las entradas sólo se requieren para sentarse dentro del Teatro del Draft de la NFL. El resto de los eventos son abiertos y gratuitos para el público. Todos los aficionados en la NFL Draft Experience presentada por Oikos® Triple Cero pueden ver las selecciones del equipo debido a la naturaleza única del evento al aire libre de este año.

Mientras que la NFL Draft Experience es libre y no se requieren entradas, el acceso al contenido exclusivo del evento y una oportunidad de ganar premios solo están disponibles a través del registro en el Fan Mobile Pass. Regístrate para tener el Fan Mobile Pass en NFL.com/FanMobilePass .

No se necesitan boletos para ver el interior del Selection Square en el Instituto Franklin. Los aficionados que llevan su jersey favorito de equipos de la NFL recibirán un descuento de $ 2 en la entrada general para adultos del Instituto Franklin.

Los aficionados que asisten a la NFL Proyecto de Experiencia presentada por Oikos Triple Cero tendrán la oportunidad de recibir entradas de espera ya que los asientos estén disponibles por registrarse en el evento a través del ventilador móvil Pasar el jueves para la Ronda 1, viernes y sábado 2-3 Rondas de Rondas 4- 7.



¿Cómo consigo entradas para un asiento en el interior del Teatro del Draft de la NFL?

Descargarla aplicación del Draft de la NFL - Fan Mobile Pass y regístrate en los lugares designados para aficionados y tener la oportunidad de conseguir un asiento de lal ista de espera dentro del teatro. Cuando se disponga de asientos, recibirá un mensaje de texto SMS y tendrá 30 minutos para el registro. El SMS tendrá instrucciones sobre dónde ir.

¿Cuáles son las horas para unirse a la línea de espera para los boletos dentro del Teatro del Draft de la NFL?

Para los aficionados que deseen unirse a la línea de espera, por favor verifica durante la siguiente fecha y los tiempos en los quioscos Mobile Fan Pass designados:

· 28 de abril (jueves): 12 PM - 9 PM ET

· 29 de abril (viernes): 12 PM - 9 PM ET

· 30 de abril (sábado): 10 AM - 4 PM ET

¿Qué pasa si no tengo un teléfono inteligente?

Puede registrarse para Fan Mobile Pass en ubicaciones designadas como kioscos Fan Mobile Pass en la NFL Draft Experience. Se le proporciona una tarjeta que contiene el código QR que se puede utilizar en el Draft de la NFL Experience.

¿Se me garantiza un asiento en el interior del Teatro del Draft de la NFL? ¿Me puedo sentar con mi amigo?

Cuando se inscribe en la línea de espera para los asientos en el teatro, se le pedirá que introduzca el número de huéspedes en su partido. Haremos todo lo posible para acomodar asientos cuando recibe una llamada.



¿Puedo salir del Teatro del NFL Draft y volver al mismo asiento?

No existe una re-entrada en el interior del recinto. Debe volver a registrarse y entrar en el proceso de espera de nuevo si desea volver a entrar después de salir.

¿Hay algún lugar donde pueda ver la acción que ocurre en el Teatro del NFL Draft sin entrar en el proceso de espera para un asiento?

¡Sí! Habrá sólo una habitación permanente con lugares donde se puede ver el interior del teatro.

VIAJE A FILADELFIA

¿Qué opciones de transporte estará disponible para acceder al Draft de la NFL y la NFL Draft Experience presentada por Oikos® Triple Cero?

El Museo de Arte y Benjamin Franklin Parkway de Filadelfia están convenientemente situado en el sureste de Pennsylvania Transportation Authority (SEPTA) rutas. Por favor, visite ISEPTAPHILLY.com/NFLDraft de mapas de rutas y horarios.

¿Habrá cierres de carreteras durante el Draft de la NFL?

El conjunto completo de cierres en el Benjamin Franklin Parkway y en las inmediaciones están programados para ser implementado antes de las 12:01 horas del martes 25 de abril. La magnitud de estos cierres estará en su lugar hasta las 5 am el lunes 1 de mayo.

Para ver una lista completa de los cierres de carreteras, por favor haga clic aquí: Información de caminos cerrados en la Ciudad de Filadelfia.

¿Dónde puedo estacionar mi coche en el Draft de la NFL?



Aparcamiento gratuito para el Draft de la NFL está disponible en el Citizens Bank Park y el Wells Fargo Center, ambos a un corto trayecto en metro desde el Draft de la NFL . A partir de estos lugares, los aficionados pueden tomar el metro SEPTOS Broad Street de AT & T Station, que se encuentra en Broad Street y Pattison Street, a la parada del Ayuntamiento. El trayecto es de aproximadamente 11 minutos. Desde el Ayuntamiento, la entrada al draft de experiencia es una rápida 7 minutos a pie.

· Horas de operación:

· Abierto todo el día a partir de las 15:00 el jueves 27 de abril hasta el sábado 29 de de abril

Para el estacionamiento en el centro de la ciudad (el centro de Filadelfia) donde el Draft de la NFL y NFL Draft se encuentran Experiencia, visita www.philapark.org/garages . Garajes situados en la sección "Centro de Convenciones / Ayuntamiento / Galería Comercial" están a poca distancia de la entrada del festival.

Me gustaría llegar a Filadelfia para el draft de 2017. ¿Cuáles son mis opciones de alojamiento en hotel?

Para reservar una habitación, por favor visite DraftInPHL.com y haga clic en 'reservar una habitación'. Con más de 11.000 habitaciones de hotel en Filadelfia, tenemos el lugar perfecto para usted!

También puede visitar valleyforge.org/Draft para habitaciones de hotel adicionales.

Por favor, haga clic en la pestaña "viaje" para más detalles.



Para descargar el pdf de esta lista, haga clic aquí: Preguntas frecuentes del Draft.