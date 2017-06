Papa Francisco se reunió con miembros de la NFL y elogió valores del deporte

El Papa Francisco defendió este miércoles los valores de lealtad y de trabajo en equipo en el deporte como antídoto al “exagerado individualismo” y como ayuda a una “cultura del encuentro”, durante una audiencia que mantuvo con miembros de la NFL en el Vaticano.

“El mundo en el que vivimos, y especialmente los jóvenes, necesitan ejemplos de personas que muestren cómo sacar lo mejor de sí mismos, para aprovechar los dones y los talentos que nos dio Dios”, afirmó Francisco, informó la Santa Sede en un comunicado.

Jorge Bergoglio señaló que “el trabajo en equipo, el juego leal” y el afán por mejorar son valores esenciales tanto en el deporte como en la vida, pues ayudan a construir “una cultura del encuentro”, y favorecen la lucha “contra el exagerado individualismo, la indiferencia y las injusticias” que impiden vivir a las personas “como una sola familia”.



Exclusive Video: Gold Jackets meet @Pontifex & present him with a Hall of Fame Jersey and Helmet #VaticanHuddle pic.twitter.com/BhrSbzW9wB