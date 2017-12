NFL suspende un partido a Rob Gronkowski por golpe ilegal por la espalda

La NFL suspendió un juego al ala cerrada Rob Gronkowski, de los New England Patriots, por propinar el domingo un golpe tardío e innecesario a la cabeza al defensivo de los Bills Tre'Davious White, durante el partido contra Buffalo.

White se hallaba tirado boca abajo justo fuera de la cancha después de interceptar un pase a favor de los Bills al momento en que Gronkowski lo arremetió, dirigiendo su antebrazo hacia la espalda y cabeza de White. Gronkowski fue castigado por rudeza innecesaria, pero no fue expulsado del juego.

"Sus actos no fueron incidentales, pudieron evitarse y pusieron a un jugador rival en peligro de sufrir una lesión seria", explicó el vicepresidente de la NFL, Jon Runyan, en una carta a Gronkowski. "El comité de competencia ha manifestado claramente su meta de 'eliminar golpes flagrantes que no tienen cabida en nuestro deporte'. Tales golpes incluyen la jugada en que usted estuvo involucrado ayer".



AP-NFL



Al final del partido, que Nueva Inglaterra ganó 23-3, el entrenador en jefe de los Patriots, Bill Belichick, ofreció disculpas a su homólogo de los Bills, Sean McDermott. Gronkowski también ofreció disculpas, señalando que se dejó vencer por la frustración.

"No es lo que me dedico a hacer", agregó a los reporteros al final del partido. "Sentía mucha frustración. Sólo deseo disculparme con Tre'Davious White. No soy de la idea de propinar golpes como ese".



Rob Gronkowski se molestó con White por lo que consideró una interferencia. AP-NFL



Gronkowski se perderá el encuentro ante Miami el próximo lunes por la noche.

McDermott dijo White ingresó al protocolo de conmociones cerebrales pero se negó a dar su opinión sobre la jugada, la suspensión o su conversación con Belichick.

Gronkowski ha sido uno de los tight ends más productivos de la NFL pese a su historial de lesiones que sólo le ha permitido jugar los 16 partidos de una temporada en dos de sus primeros siete años en la liga.

Esta campaña, ha atrapado 55 pases para 849 yardas y siete touchdowns. Ante los Bills, Gronkowski atrapó nueve pasos para 147 yardas el domingo.