NFL anuncia el calendario de la temporada 2017

Por fin conocemos el calendario completo de la Temporada 2017 y la primera novedad será el encuentro entre los Kansas City Chiefs vs. New England Patriots en el Gillette Stadium de Foxborough, en lo que será el kick off de la campaña el jueves 7 de septiembre a las 8:30 pm ET.



Getty Images

La Semana 1 continuará el 10 de septiembre con varios duelos atractivos como el Eagles vs. Redskins, Raiders vs. Titans y Ravens vs. Bengals, aunque hay un par de encuentros que llaman particularmente la atención. Primero la visita de los Seahawks, con su nuevo corredor Eddie Lacy, contra sus ex Packers en Lambeau Field de Green Bay por la tarde, además del clásico de la NFC Este, Giants vs. Cowboys en domingo por la noche desde el AT&T Stadium de Arlington. Como es costumbre, solo la primera semana tendrá dos juegos de lunes por la noche: Saints vs. Vikings 7:10 pm y Chargers vs. Broncos 10:20 pm.



AP-NFL

El juego de jueves por la noche que significará la patada inicial por NBC se ha convertido en una tradición y siempre es un partido difícil para el equipo visitante. Esto podría ser especialmente cierto este año, ya que los Patriotas han pasado la temporada baja cargándose de talento después de ganar su quinto título de Super Bowl de la mano de Tom Brady. Los Pats lucirán su más reciente bandera de campeonato, suponiendo que encuentran espacio para ella.



Getty Images

El juego es una revancha de la ronda divisional cuando Kansas City perdió después de la temporada 2015. Dirigidos por Alex Smith, Travis Kelce y Justin Houston, los Chiefs han adquirido la reputación de un buen equipo, pero no tan bueno que no puede obtener más de lo soñado. Este duelo es su primera oportunidad de refutar esa reputación, aunque no será el último.

Puedes checar el Calendario 2017 completo dando click aquí