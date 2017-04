New England Patriots vs. Oakland Raiders se jugará el 19 de noviembre en el Azteca

El partido entre los Oakland Raiders y los New England Patriots que se celebrará en México este año ya tiene fecha. El encuentro se llevará a cabo el domingo 19 de noviembre en punto de las 4:25 pm ET (3:25 pm hora de la Ciudad de México), en el Estadio Azteca de la CDMX como parte de la actividad de la Semana 11 de la campaña 2017.

La NFL reveló la fecha a través de sus redes sociales, con una imagen de Tom Brady y Derek Carr dentro de los dígitos, que enmarcará el público mexicano, ansioso por vivir otro enfrentamiento en tierras aztecas.



La Pasión de la NFL Vuelve a 🇲🇽 con el Duelo: @Patriots vs. @RAIDERS #NFLMéxico 19.11.17 Regístrate Para Más Info: https://t.co/WrF05SHFui pic.twitter.com/KnJoHr7mlQ

Los Patriots hicieron el anunció en simultáneo por medio de su cuenta de Twitter y sitio oficial.



Mientras que los Raiders difundieron la noticia con un video alusivo a su visita anterior.



Sunday, November 19: Patriots vs. Raiders at @EstadioAzteca



More Info: https://t.co/Y2Ny2sPbGy pic.twitter.com/JtWNbgQJoC