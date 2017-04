New England Patriots

New England Patriots desmienten haber desairado foto oficial con Donald Trump

Los campeones de la NFL señalaron que el tuit del New York Times que comparó la recepción de Barack Obama con la de Trump ‘carece de contexto’.

En respuesta a un popular tuit del periódico The New York Times que comparaba la recepción para los Patriots en la Casa Blanca de 2015 con la recepción de 2017, la organización de Nueva Inglaterra aclaró en Twitter el contexto de ambas fotografías.

‘A estas fotos les falta contexto. Hechos: en 2015, más de 40 miembros de nuestro personal estaban en las escalinatas. En 2017, nuestro personal estaba sentado frente al estrado’, señalaron mediante su cuenta verificada.

La comparación de fotografías del diario neoyorkino levantó revuelo en las redes sociales, pues se daba la impresión de que los Patriots habrían desairado al presidente Trump en comparación con la multitud que aparece en la foto con su predecesor en la Oficina Oval dos años antes.



Las dos fotografías incluso fueron tomadas durante momentos distintos de la ceremonia: en la de Obama, el entonces presidente aparece posando junto a los jugadores y los miembros del personal de los Patriots llenando las escalinatas. En la de Trump, en contraste, el presidente aparece dando su discurso mientras los miembros del personal están sentados frente a él escuchándolo.

El responsable del tuit del New York Times, Jason Stallman, editor de su sección deportiva, asumió su responsabilidad sobre el polémico tuit:

‘Fue un mal tuit de mi parte. Terrible. Me gustaría decir que fue complicado, pero no, esto es lo que es: soy un idiota. Fue mi idea y mi responsabilidad y mi equivocación. Tomé una decisión en cuatro minutos que debió ser pensada con cabeza fría. Cuando supimos más intentamos arreglarlo lo más posible pero el daño ya estaba hecho. Yo me hago responsable’.