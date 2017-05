Los equipos de la NFL no se olvidan de celebrar el Día de las Madres

La NFL no se olvida de lo más importante y por eso no dejó pasar la oportunidad de felicitar a las mamás este 10 de mayo que se celebra el Día de las Madres en México.

Equipos como los Patriots, Cowboys, Steelers, 49ers, Raiders, Panthers y Texans publicaron imágenes donde felicitaban a las madres mexicanas, y aquí las recopilamos para ti:



It's Mother's Day in Mexico! Mamá, la jugadora más valiosa de nuestras vidas. #FelizDíaDeLasMadres

It's Mother's Day in Mexico! Feliz Día De Las Madres.

She 📣. She 🚙. She ❤.



She's the Most Valuable Mom! Nominate yours today!



📝: https://t.co/1sImlVdohq pic.twitter.com/Y8HL1zJN6H